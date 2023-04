Allegro z gwarancją najniższej ceny. Będą zwracać różnicę w cenie

Ciekawa nowość na platformie.

- głosi najnowszy komunikat od giganta polskiego rynku handlu w internecie. Jak gwarancja będzie działała w praktyce i na jaki zwrot środków mogą liczyć kupujący? Sprawdźmy.Allegro podaje, że 82% badanych Polaków zmieniło swoje przyzwyczajenia zakupowe i częściej podejmuje dodatkowe działania, by znaleźć najniższą cenę produktu. Nic w tym dziwnego, szalejąca inflacja i powszechna drożyzna z pewnością zmieniała podejście do wielu decyzji zakupowych. Według badań, kupujący więcej czasu poświęcają na znalezienie najlepszej oferty i przemyślenie zakupu (66%). Częściej porównują też różne produkty i ich ceny (61%).Największa platforma zakupowa w Polsce ogłosiła, że od teraz wybierając na Allegro produkt z oznaczeniemkupujący może być pewny, że nie musi już podejmować wszystkich tych czasochłonnych kroków - porównywać ofert i ich cen w wybranych sklepach, bowiem Allegro zrobi to za niego. Platforma codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w kilkudziesięciu najpopularniejszych sklepach internetowych.

Gwarancja najniższej ceny w wybranych sklepach internetowych / foto. Allegro

Co ciekawe, gwarancja ma działać w określonych przypadkach. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu na Allegro produktu z oznaczeniem “Gwarancja Najniższej Ceny”, kupujący znajdzie tańszą ofertę w jednym z kilkudziesięciu wskazanych w regulaminie sklepów internetowych i zgłosi się do Allegro, otrzyma zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na platformie. Maksymalna łączna kwota takiego zwrotu podczas trwania akcji to 200 zł miesięcznie.Przede wszystkim gwarancja dotyczy zakupów w określonych sklepach. Na razie lista sklepów obejmujewięc nie ujęto tutaj nawet małej części polskiego rynku e-commerce. Pocieszeniem jest fakt, że na liście jest amazon.pl, empik.com, erli.pl, euro.com.pl czyli miejsca, gdzie internauci zaglądają dość często.Szczegóły znajdziecie w regulaminie akcji promocyjnej "Gwarancja najniższej ceny w wybranych sklepach internetowych".Źródło: Allegro