Najlepsi i najgorsi operatorzy mobilni.

Ranking internetu mobilnego - marzec 2023

Najszybszy internet 5G

Który internet mobilny w Polsce jest najszybszy? Odpowiedź na to pytanie daje najnowszy raport opublikowany przez RFBenchmark.pl. Ranking został stworzonywykonanych w marcu 2023 roku. Co ciekawe, ich liczba względem lutego wzrosła aż o około 80 000, więc próbka jest naprawdę miarodajna.RFBenchmark przedstawił nowy, marcowy raport jakości i szybkości internetu mobilnego w Polsce. Osobne klasyfikacje powstały dla technologii 3G, 4G oraz 5G. Zwłaszcza w tej ostatniej uwidacznia się przewaga jednego z operatorów nad resztą stawki. W innych sytuacja jest nieco bardziej złożona.W marcu 2023 roku udział technologii 5G w pomiarach wynosił. W lutym było to 10,54 procent. Większość pomiarów, bo aż 82,62 procent oparta jest na technologii 4G LTE. Zaledwie 6,9 procenta wszystkich pomiarów pochodzić z sieci 3G.Mówi się, że Plus oferuje najszybszy internet 5G. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach rankingów takich jak ten. Plus zdeklasował rywali w kwestii średniej szybkości pobierania danych ze średnim wynikiem na poziomie 151,1 Mb/s. Drugi T-Mobile osiągnął wynik 56,5 Mb/s, a dalsze miejsca przypadły sieci Play (52,3 Mb/s) i Orange (49,9 Mb/s).Jeśli chodzi o wysyłanie danych, Plus nie radził sobie już tak dobrze. Wręcz przeciwnie, radził sobie kiepsko na tle konkurencji. Tu prym wiódł T-Mobile (37,5 Mb/s), a dalsze lokaty przypadły Play (35,8 Mb/s), Orange (33 Mb/s) i właśnie Plus (25,4 Mb/s).Najniższym pingiem (opóźnieniami) mogły pochwalić się Orange i T-Mobile (29,8 ms), w dalszej kolejności Play (31,3 ms) i Plus (36,1 ms).