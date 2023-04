Pamiętacie katastrofę Fyre Festival? Odbędzie się Fyre Festival II

Impreza, o którą nikt nie prosił.

Najgorsza impreza świata: część druga

„Fyre Festival II w końcu się odbędzie. Powiedz mi, czemu powinieneś zostać zaproszony.”

Fyre Festival II is finally happening.



Tell me why you should be invited. — Billy McFarland (@pyrtbilly) April 10, 2023

Festiwal w wirtualnej rzeczywistości?

W dniach 28-30 kwietnia oraz 5-7 maja 2017 roku na bahamskiej wyspiemiał odbyć się tak zwany, zorganizowany wspólnie przez niejakiego, czyli dyrektora generalnego. oraz rapera. Festiwal, wypromowany chociażby przezokazał się jednak kompletną klapą. Po przylocie na wyspę uczestnicy festiwalu zamiast luksusowych wilii zastali przemoczone namioty, a zamiast wykwintnego jedzenia kanapki. Zapowiadani artyści nie wystąpili, a koncertowicze utknęli na wyspie – bez wody i klimatyzacji.Organizatorzy Fyre Festival byli po nieudanym festiwalu przedmiotem wielu procesów sądowych. W 2018 roku Billy McFarland został skazany nai zapłatę– okazało się bowiem, że podczas zdobywania środków na sfinansowanie Fyre Festiwal posunął się do wielu oszustw. Po tym wszystkim nikt nie sądził, że kiedykolwiek będzie mieć miejsce kolejna edycja Fyre Festival. Wygląda jednak na to, że ta ma szansę się odbyć. Serio.Billy McFarland w marcu 2022 roku został zwolniony z więzienia i przeniesiony do ośrodka przejściowego. Z kolei już we wrześniu tego samego roku jego areszt domowy się zakończył. Szybko potem, bo w październiku, McFarland podzielił się planami na swój kolejny biznes, związany z wirtualną rzeczywistością. Teraz z kolei dokonał na Twitterze zapowiedzi, czytamy.Zapowiedź Fyre Festival II jest wręcz szokująca. Wiele osób ją zwyczajnie wyśmiało. Billy McFarland to bowiem człowiek o reputacji, której raczej nie da się uratować. Nie dość, że zorganizował „najgorszy festiwal świata”, to dopuścił się jeszcze potem niejednego oszustwa – na przykład wykorzystał listę mailingową stworzoną w ramach Fyre Festival, by rozsyłać fałszywe bilety na przeróżne wydarzenia –, spotkanie zczy pokaz modyPowyższa kwestia rodzi istotne pytania – w jaki sposób Billy McFarland zamierza zorganizować Fyre Festival II? Kto miałby tę imprezę promować? Kto miałby zainwestować w nią swoje pieniądze? Kto w ogóle chciałby wziąć w niej udział? Na razie pytania te pozostają bez odpowiedzi.Istnieje szansa, że Billy McFarland pragnie, aby Fyre Festival II odbył się w wirtualnej rzeczywistości, biorąc pod uwagę charakter jego wspomnianego biznesu, założonego w listopadzie 2022 roku. Z pewnością festiwal ten nie będzie miał jednak miejsca na Bahamach. Tam McFarland jest uznawany za zbiegłego przestępcę i wroga publicznego numer jeden.Warto przypomnieć, że w serwisie Netflix nadal można obejrzeć dokument poświęcony Fyre Festival -. Kto wie, może Fyre Festival II także otrzyma własny dokument. Wolałabym jednak, by ta impreza faktycznie nigdy się nie zdarzyła.Źródło: Twitter/oprac. własne, fot. tyt. Canva