Co się stanie z paczką czipsów zalaną ciekłym azotem? On to sprawdził

Nietypowy eksperyment.

Paczka czipsów w ciekłym azocie

Wbrew obiegowej opinii paczki z czipsami nie są "napompowane" po to, aby oszukać konsumentów i wprowadzać ich w błąd co do faktycznej ilości przysmaków we wnętrzu opakowania., którego zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie świeżości i chrupkości produktu. Jeden z youtuberów postanowił sprawdzić, co się stanie, gdy taką paczkę czipsów włoży się do ciekłego azotu.Youtuber zanurzył dużą paczkę klasycznych, solonych Laysów w naczyniu z ciekłym azotem. Początkowo umieścił w nim tylko fragment opakowania, co spowodowało jego skurczenie się. Szybko sięgnął po mniejszą paczkę, która zmieściła się w całości w garnku.Paczka błyskawicznie zaczęła się kurczyć. Youtuber skomentował, że zawartość powietrza we wnętrzu opakowania schładza się i zmniejsza swoją objętość. Po chwili czipsy wyglądały jak zapakowane próżniowo. Należy mieć na względzie to, że ilość azotu we wnętrzu każdego opakowania jest różna.Wystarczy wyjąć paczkę na chwilę poza naczynie z ciekłym azotem, aby paczka wróciła do swojego pierwotnego kształtu. Ba, opakowanie jest znacznie bardziej rozdęte. Co stało się z jego zawartością?O dziwo, czipsy nie były zgniecione tak mocno, jak mogłoby się spodziewać. Co więcej, wciąż nadawały się do spożycia.Zaskoczeni?Źródło: YouTube