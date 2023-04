5 nowych easter eggów w Google. Sprawdź ukryte funkcje

Dowiedz się czegoś nowego.

1. Sezon na grzyby

Dziś Wielkanoc, w związku z czym postanowiliśmy przygotować artykuł tematyczny. Nie podzielimy się z Wami jednak przepisem na babkę wielkanocną - zamiast tego skupimy się na easter eggach w wyszukiwarce Google. Od czasu publikacji ostatnich artykułów na ten temat minęło już trochę czasu, a firma z Mountain View schowała w swoim popularnym internetowym narzędziu jeszcze więcej niespodzianek. Oto najnowsze easter eggi w Google.Serial The Last of Us bije rekordy popularności na HBO Max . Nie mogło zabraknąć związanego z nim easter egga. Wpisz po prostu The Last of Us w wyszukiwarce, a następnie kliknij na ikonę grzyba, która pojawi się u dołu ekranu. Możesz to robić kilkukrotnie, a efekt Cię zaskoczy.