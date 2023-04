Nowa interaktywna mapa Marsa pozwala przyjrzeć się planecie, jak nigdy dotąd

Utworzono ją z mnóstwa zdjęć.

Wirtualny globus przedstawiający Marsa

to planeta, którąi inne agencje kosmiczne starają się jak najdogłębniej zbadać. Od lat po jego powierzchni podróżują łaziki, a z kosmosu obserwują go różne satelity. Teraz NASA postanowiła wykorzystać zebrane na przestrzeni lat dane na temat Czerwonej Planety i stworzyć jej globalny portret.W sieci dostępna jest już nowa interaktywna mapa Marsa stworzona przez NASA. Wykonano ją z aż 100 tysięcy zdjęć zarejestrowanych przez sondę. To coś naprawę niesamowitego.Mapę opracowali dla NASA naukowcy z. Składa się ona z aż 5,7 biliona piskeli i oferuje globalny, czarny-biały obraz powierzchni Marsa. W związku z tym nie na każdym komputerze wczytuje się szybko.Mapa NASA i Caltechu pozwala przyjrzeć się na powierzchni Marsa na przykład jego najwyższej górze – Olympus Mons, kraterowi Jezero i nie tylko. Do najważniejszych obiektów planety można szybko dotrzeć, klikając na interfejsie mapy w baner z odpowiednią nazwą. Mapa umożliwia również tworzenie profili wysokościowych, mierzenie odległości, dodawanie własnych zakładek oraz śledzenie tras łazików.