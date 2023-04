To koniec UPC. UPC Polska zmieni nazwę

Zmiana ma nastąpić niebawem.

Nowa nazwa UPC Polska

We wrześniu 2021 roku właściciel sieci Play, firma P4, nabył UPC Polska za 7 miliardów złotych . W marcu 2022 roku P4 będący częścią Grupy Iliad otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej na przejęcie. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, UPC Polska zmieni nazwę. Rebranding jest niemałym zaskoczeniem, choć częstą praktyką w podobnych przypadkach.Serwis wirtualnemedia.pl informuje, że UPC Polska zmieni nazwę na Play. Ma to być dla konsumentów prawdopodobnie jasny sygnał, że Play rozszerza swoją ofertę. Do tej pory niewiele osób mogło zdawać sobie sprawę z faktu, iż oferta UPC Polska to tak naprawdę oferta podmiotu należącego do fioletowego operatora. Warto mieć na uwadze to, że z usług Play z końcem 2022 roku korzystało 12,8 mln osób. Z UPC Polska na koniec 2021 roku korzystało 1,57 mln odbiorców.- mówił w ubiegłym roku Jean-Marc Harion, CEO Play.Jak twierdzi serwis źródłowy, rebranding ma przebiegać stopniowo, a data jego ustalenia nie została jeszcze wyznaczona. Jak zapewne się domyślacie, przedstawiciele firmy Play nie mieli do powiedzenia w tej sprawie zbyt wiele.- skomentowało rewelacje biuro prasowe Play.Szczegóły umowy pomiędzy Grupą Iliad i Liberty Global, wcześniejszym właścicielem UPC Polska, nie zostały ujawnione. W jej warunkach mógł zostać zawarty czas, w którym nowy właściciel marki może przeprowadzić jej rebranding.Źródło: wirtualnemedia