Elon Musk zmienił logo Twittera na pieseła. Tak zarabiają bogaci

Wyrachowane posunięcie.

Nowe logo Twittera to pieseł

Pieseł, czyli Kabosu

Dożyliśmy dziwnych czasów, w których pojedynczy człowiek publikując wiadomość w mediach społecznościowych lub dokonując kosmetycznej zmiany logo swojej firmy może zarobić ogromne pieniądze. Taki właśnie cel zdaje się przyświecać Elonowi Muskowi, który niespodziewanie zmienił logo Twittera. Od teraz zamiast niebieskiego ptaka logiem popularnego serwisu stał się Doge, znany w Polsce jako pieseł, symbol kryptowaluty o nazwie Dogecoin. Twitter zmienił w poniedziałek swoje kultowe logo z niebieskim ptakiem. Od teraz naśladuje ono logo popularnej kryptowaluty - Dogecoina. Wizerunek psa znany z memów wydaje się tylko żartem, ale to kolejny fortel ekscentrycznego miliardera. Fortel, mający przynieść mu gigantyczny zysk. Elon Musk często wspierał Dogecoina tylko po to, aby sztucznie napompować jego kurs i zbić na tym majątek. Jak zapewne się domyślacie, kurs Dogecoina wystrzelił po tym, jak charakterystyczny pies pojawił się w logo Twitterra. Opisywana tu kryptowaluta to znany "shitcoin" i traktowana jest jako czysto spekulacyjna przez większość poważnych inwestorów. Wygląda na to, że mamy do czynienia z którąś już z kolei chęcią zbicia kapitału na tej kryptowalucie. Podczas gdy wartość Dogecoina chwilowo wzrosła, wartość Twittera cały czas spada. Obecnie serwis wyceniany jest na mniej niż 20 miliardów dolarów. To mniej niż połowa tego, co zapłacił zań Musk w listopadzie ubiegłego roku. Zmiana zapewne jest tymczasowa. Doge, nazywany też swojsko piesełem, to tak naprawdę 17-letnia suczka rasy Shiba Inu o imieniu Kabosu. Poświęciliśmy jej osobny wpis.