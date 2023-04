Rekord liczby lotów prywatnymi odrzutowcami w UE. Pozorna walka o klimat?

Są równi i równiejsi.



Prywatne loty w Unii Europejskiej przybierają na sile

Wielu krytyków polityki klimatycznej Unii Europejskiej wytyka, że postulowane ekorozwiązania uderzą w osoby najbiedniejsze. Nietrudno zarzucać hipokryzję politykom zakazujących samochodów spalinowych w UE od 2035 roku, skoro samochody luksusowe niszowych marek jak na przykład Ferrari i Bugatti będą wyjęte spod tego zakazu. Co więcej, rządzący zasłaniający się zmianami w prawie podyktowanymi pakietem "" (ang. Fit for 55) sami ochoczo korzystają z możliwości podróży prywatnymi samolotami. Jak często?W listopadzie 2022 roku pisaliśmy, że politycy na szczyt klimatyczny COP27 w Egipcie dotarli 400 prywatnymi odrzutowcami . Dlaczego loty nie odbyły się samolotami pasażerskimi, co byłoby wyrazem troski o ekologię? Pytanie pozostawiam otwartym. Dlaczego Francja zakazała zbyt krótkich lotów samolotami , ale wyłączyła z niego prywatne odrzutowce? Po raz kolejny, spróbujcie sami sobie odpowiedzieć. Najnowsza analiza przeprowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem środowiskowym może być pewną podpowiedzią.Politycy oraz osoby zamożne w Europie podróżują prywatnymi samolotami na potęgę. Liczba takich lotów w 2022 roku wzrosła aż o 64 procent względem roku 2021 roku, podaje agencja Belga. Łącznie w 2022 roku na Starym Kontynencie. Warto dodać w tym miejscu, że dane pozyskano do analizy na zlecenie Greenpeace, co zdaniem niektórych komentatorów podważa jego wiarygodność. Z twardymi danymi trudno polemizować, choć pamiętać należy, że rok 2021 to rok pandemiczny. Taki wzrost procentowy nie powinien robić na nikim w tym kontekście wrażenia, choć liczba lotów to coś, o czym warto rozmawiać.