Płatność BLIK trafią do aplikacji mObywatel. Opłacimy podatki i nie tylko

BLIK integruje się z mObywatel

Już w czerwcu pierwsze samorządy udostępnią mieszkańcom płatność Blikiem w mObywatelu. Bez prowizji i w kilku kliknięciach zapłacicie za podatek od nieruchomości i inne samorządowe opłaty. Projekt realizujemy we współpracy z @BLIKmobile i @BGK_pl, a wyglądać to będzie tak pic.twitter.com/kby5vZKwWw — Janusz Cieszyński (@jciesz) March 31, 2023

W lutym tego roku system płatnościtrafił do e-Urzędu Skarbowego. Osoby rozliczające się z fiskusem mogą zatem opłacić roczny podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą płatności BLIK. Teraz wiemy, że rząd planuje kolejne integracje, a najbliższe plany dotyczą aplikacji mObywatel Aplikacja rządowa będąca cyfrowym portfelem na dokumenty rozwija się bardzo dynamicznie. Niedawno pokazano, jak będzie wyglądała kolejna wersja appki , jej twórcy planują przeprojektować interfejs i usprawnić zarządzanie dokumentami. Teraz minister Janusz Cieszyński ogłosił kolejną nowość.Jak poinformowano na Twitterze, już w czerwcu pierwsze samorządy udostępnią mieszkańcom płatność Blikiem w mObywatelu.- zachwala projekt minister Janusz Cieszyński.Projekt realizujemy we współpracy z BLIK (Właścicielem marki jest PSP – Polski Standard Płatności) i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.Urzędnicy chcą, aby aplikacja mObywatel przestała być tylko cyfrowym portfelem na dokumenty. Jej możliwości mają w przyszłości pozwolić załatwić sprawy od A do Z, wygodnie z poziomu aplikacji.Samorządowy pilotaż e-płatności powinien ruszyć wraz z udostępnieniem nowej wersji mObywatel. Wcześniej podawano, że aplikacja pojawi się na przełomie czerwca i lipca 2023 roku.