Szybsze przelewy w Revolut. Spore zmiany dla użytkowników

Revolut dołącza do ponad 100 instytucji finansowych zrzeszonych w SEPA

Dobre wieści dla użytkowników popularnej aplikacji finansowej. Revolut ogłosił właśnie, że jest już bezpośrednio połączony z systemem(Jednolity Obszar Płatności w Euro, ang. Single Euro Payments Area).System SEPA umożliwia szybkie dokonywanie płatności między uczestniczącymi bankami na rzecz ich klientów. SEPA w liczbach wygląda naprawdę imponująco - to łącznie 36 europejskich krajów członkowskich, 529 milionów klientów korzystających z systemu i 146 miliardów płatności elektronicznych dokonywanych rocznie.Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, europejski bank Revolut Bank UAB jest teraz bezpośrednim uczestnikiem systemu SEPA. Umożliwia to bankowi rozliczanie własnych przelewów w euro za pośrednictwem systemu STEP2 (przelewy i polecenia zapłaty SEPA) oraz systemu RT1 (natychmiastowe przelewy SEPA Instant). Zarówno dla klientów detalicznych, jak i firmowych oznacza to szybsze przelewy przy udziale mniejszej liczby pośredników.Warto przypomnieć, że przelewy SEPA docierają zazwyczaj do adresata w kolejnym dniu roboczym. Jednak dzięki natychmiastowym przelewom SEPA Instant, które Revolut oferuje klientom bezpłatnie, klienci detaliczni mogą przesyłać swoje środki w mniej niż 10 sekund do i z innych banków uczestniczących w systemie SEPA Instant.Źródło: mat. prasowe