W Wyszukiwarce Google pojawią się alerty o ekstremalnych upałach

Docenisz je latem.

Nowość w Wyszukiwarce Google

„Każdego roku ekstremalne upały zabijają prawie 500 000 ludzi, a liczba zgonów związanych z upałami rośnie. Aby zachować bezpieczeństwo podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, ludzie często zalewają Internet pytaniami. W lipcu 2022 roku zainteresowanie wyszukiwaniami na temat fal upałów osiągnęło rekordowy poziom na całym świecie.”, czytamy na blogu Google. „Aby w takich chwilach wyświetlać miarodajne i pomocne informacje, w nachodzących miesiącach wprowadzimy w wyszukiwarce nowe alerty dotyczące ekstremalnych upałów. Gdy ludzie będą szukać informacji na temat takich upałów, zobaczą szczegółowe informacje o przewidywanym początku i końcu fali upałów, wskazów dotyczące pozostania w chłodzie i związanymi z gorącem problemami zdrowotnymi, o których należy pamiętać – wszystko to będzie wyraźnie widoczne w wynikach wyszukiwania.”

Ostrzeżenie o fali upałów w wynikach wyszukiwania Google. | Źródło: Google

Groźne zjawisko

Na zawartość współczesnych wyników wyszukiwania wmożna narzekać, ale mimo wszystko gigant z Mountain View stara się, aby wyniki te zawierały jak najwięcej przydatnych informacji. Wkrótce w wynikach wyszukiwania Google będą pojawiać się dodatkowo specjalne typy alertów, stanowiące odpowiedź na zmieniający się klimat.Dokładniej mówiąc, niebawem w wynikach wyszukiwania Google zaczniemy dostrzegać ostrzeżenia o ekstremalnym gorącu. Ekstremalnie wysokie temperatury nawiedzają bowiem kraje z całego świata coraz częściej, a potrafią one stanowić nawet śmiertelne zagrożenie.Google informuje, że alerty o ekstremalnych upałach zaczną być wyświetlane w wynikach wyszukiwania w nachodzących miesiącach. Gdy użytkownik wyszuka w Google informacji o fali gorąca, ujrzy w wynikach wyszukiwania szczegóły o tym, kiedy fala gorąca nadejdzie i kiedy się zakończy. Dzięki alertowi dowie się też, co zrobić, aby uniknąć wysokich temperatur i nie narazić swojego zdrowia i życia.Faktycznie, z falami upałów nie ma żartów. W lipcu 2022 roku w Portugalii padł europejski. Temperatura powietrza osiągnęła tam wówczas aż. W tym samym czasie w innych krajach Europy bite były lokalne rekordy.Fala upałów, która miała miejsce w lipcu 2022 roku zebrała niemałe żniwo. Tylko w Portugalii w jej wyniku zmarło ponad tysiąc osób, a w Hiszpanii kolejnych kilkaset osób. Istnieje ryzyko, że równie silne, jeśli nie silniejsze, fale gorąca będą miały miejsce w Europie i tego lata.Google nie zdradziło, czy alerty o falach upałów trafią do wynikach wyszukiwania Google w krajach z całego świata. Nie wygląda jednak na to, by funkcja miała zadebiutować tylko w Stanach Zjednoczonych.Źródło:, fot. tyt. Canva