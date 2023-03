Amazon ostrzeże Cię przed często zwracanymi produktami

W platformie pojawiło się ciekawe rozwiązanie.

Informacja o częstych zwrotach

Produkt oznaczony w platformie Amazon jako często zwracany. | Źródło: Amazon/The Verge

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Robienie zakupów przez Internet ma wiele zalet. Nie musimy tracić czasu, by szukać produktów w sklepach stacjonarnych. Zamiast tego wystarczy kilka kliknięć w sieci, a te zostaną nam dostarczone przez kuriera. Niemniej, cały ten proces ma swoje wady.Rzeczy kupowanych przez Internet nie możemy wcześniej dotknąć, wziąć w ręce, przetestować. Przed zakupem musimy zdać się na opinie innych użytkowników i mieć nadzieję na to, że są to opinie autentyczne. Jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań konsumenta, ten dokonuje jego zwrotu. W rezultacie konsument traci czas, a sprzedawca jest obciążany dodatkowymi kosztami. Amazon próbuje najwyraźniej odnaleźć rozwiązanie tego problemu.Jak donosi serwiszaczął testować w swojej platformie nową funkcję. Funkcja ta przybrała postać specjalnego oznaczenia, które ma ostrzegać użytkowników przed często zwracanymi produktami.W tej chwili wygląda na to, że produkty oznaczone przez Amazon pochodzą od zewnętrznych podmiotów, które są przez Amazon obsługiwane. Nie wszyscy użytkownicy widzą oznaczenia i właśnie to wskazuje na to, że firma póki co je tylko testuje.Oznaczenia o często zwracanych towarach przyjęły na Amazonie formę żółtej ramki z nagłówkiem „Często zwracany produkt” i opisem „Sprawdź szczegóły na temat produktu oraz recenzje użytkowników, aby dowiedzieć się o nim więcej”. Są one widoczne tylko w opisach towarów. Nie ujrzymy ich w wynikach wyszukiwania.Oznaczenia testowane przez Amazon mogą dodatkowo być sposobem firmy na ograniczenie ilości generowanych przez nią odpadów. W 2021 roku ta znalazła się w ogniu krytyki, gdy okazało się, że ta zutylizowała miliony niesprzedanych produktów magazynowanych w Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na krytykę Amazon obiecał poprawę. Częściowo tę obietnicę zrealizował, umożliwiając sprzedaż zwróconych produktów jako używane.Ciekawe, czy po testach Amazon zdecyduje się pozostać przy ostrzeżeniach przed często zwracanymi produktami. Jeszcze ciekawsze jest, czy ponowne rozwiązania wprowadzą także inne platformy tego typu, takie jak rodzime Allegro.Źródło:, fot. tyt. Canva