Zarobki specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją. Najnowsze dane z rynku pracy

No Fluff Jobs, portal z ogłoszeniami o pracę, wypuścił własne rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję, które skróci proces publikowania ogłoszeń o pracę do kilku minut. W związku z premierą nowej funkcji zorganizowano wydarzenie „AI na rynku pracy” oraz debatę na temat szans i zagrożeń, jakie niesie sztuczna inteligencja.





Rosnące zarobki w branży AI, ile można zarobić?

No Fluff Jobs sprawdziło, jak w ciągu ostatnich lat zmieniały się zarobki specjalistów AI. W 2020 specjaliści w tej kategorii mogli liczyć na zarobki sięgające 12 – 17 tys. złotych brutto na UoP oraz 15,1 – 21 tys. złotych netto na B2B. W 2021 było to już 12,5 – 18 tys. złotych na UoP oraz 17 – 23,7 tys. złotych na B2B, a w 2022 mowa o 13 – 20 tys. złotych na UoP oraz 18,5 – 26 tys. złotych na B2B. W 2023 zarobki kształtują się obecnie na poziomie 16 – 26 tys. złotych brutto na UoP oraz 20 – 29,4 tys. złotych netto (+VAT) na B2B.



