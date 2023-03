Serwer dedykowany - przekonaj się, dlaczego warto!

Co to jest serwer dedykowany?

Co jeszcze wyróżnia serwery dedykowane na tle innych rozwiązań?

Przykłady zastosowań, które powinieneś znać

Firmy coraz chętniej sięgają po hosting na serwerze dedykowanym, który spełnia więcej funkcji niż znane nam od lat pakiety hostingowe. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty: Komponenty najwyższej jakości, połączenia o dużej przepustkowości, niezależność i maksymalne bezpieczeństwo są drogą do sukcesu w biznesie. Dowiedz się więcej, zanim podejmiesz decyzję.Serwer dedykowany to nic innego niż fizyczny komputer w centrum danych, znany także jako bare metal. Wszystkie jego zasoby, czyli pamięć RAM, powierzchnię dyskową i moc obliczeniową procesora, otrzymujesz w stu procentach. Technologia ta działa zatem inaczej niż w serwerze współdzielonym, gdzie część zasobów dzielona jest pomiędzy innych użytkowników.Dzięki temu, że serwer dedykowany nie korzysta z hiperwizora i jest przydzielony tylko Tobie, możesz go skonfigurować i zarządzać nim według własnych potrzeb. Możesz go też używać do dowolnych celów biznesowych, a to gwarantuje swobodę działania i pełną personalizację. Wysokie SLA i dostęp do kluczowych dla Ciebie danych to kolejny atut serweru dedykowanego.Jeżeli oczekujesz bezkompromisowej wydajności i szybkiej dostępności w różnych zakątkach świata, to serwery dedykowane są doskonałą alternatywą dla pakietów hostingowych. Dzieje się tak, ponieważ działasz w środowisku niezależnym od innych użytkowników. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by móc zrealizować w tej fizycznej przestrzeni najbardziej ambitne zamierzenia.Możesz również liczyć na skalowalność, która daje możliwość rozbudowania infrastruktury IT wraz z rozwojem Twojego biznesu. Serwery dedykowane to także innowacyjność i wzgląd na ekologię, ale nie tylko. Brak ograniczeń ruchu przychodzącego i wychodzącego, transparentność, skuteczna ochrona anty-DDOS, ogromna przestrzeń dyskowa i szybka instalacja mogą ucieszyć.Prowadzisz stronę internetową typu wizytówka, niewielki sklep internetowy lub blog tematyczny z małą liczbą odwiedzających? W tym przypadku hosting współdzielony w zupełności wystarczy. Inaczej wygląda sytuacja, gdy rozwijasz swój biznes i zależy Ci na zaawansowanych rozwiązaniach „szytych na miarę”. Ich zadaniem jest odpowiedzieć na wszystkie potrzeby Twojej firmy.Pewnie zastanawiasz się, gdzie konkretnie mógłbyś wykorzystać zasoby i potencjał serwera dedykowanego. Już podpowiadamy! Posiadasz dużą platformę e-commerce, korzystasz z systemów ERP i CRM, oferujesz media strumieniowe, świadczysz usługi wirtualizacji czy też udostępniasz gry typu Minecraft i Rust? Jeśli tak, zdecyduj się na serwer dedykowany, bo lepiej spełni Twoje potrzeby.Wskazówka na zakończenie: Konfiguracje serwerów dedykowanych można elastycznie dopasować do różnych zastosowań biznesowych. To Ty wybierasz ilość pamięci RAM, wielkość powierzchni dyskowej i moc obliczeniową procesora w oparciu o aktualne wymagania i prognozy rozwoju firmy. Powodzenia!