Policja z fotoradarami poluje na użytkowników hulajnóg elektrycznych

Trzeba uważać.

Mandaty za jazdę hulajnogami i innymi UTO

W lutym tego roku ostrzegałem, że w Polsce sypią się mandaty za zbyt szybką jazdę hulajnogami elektrycznymi. Chyba mało który użytkownik UTO (urządzenia transportu osobistego) wziął sobie to do serca, a skala zjawiska jest tak duża, że policjanci z fotoradarami laserowymi zaczęli czaić się przy ścieżkach rowerowych. Przekonał się o tym spieszący się na pociąg 40-letni kierujący we Wrocławiu.Wrocławska policja ostrzega użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego przed zbyt szybką jazdą. Według obowiązującego prawa, hulajnogi elektryczne i UTO mogą poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h. Zatrzymany we Wrocławiu 40-latek ze Strzelina spieszył się na pociąg i poruszał na tak zwanym "kółku" z prędkością 40 km/h. Policja w swoim komunikacie mówi o hulajnodze elektrycznej, ale zdjęcie nie pozostawia wątpliwości.