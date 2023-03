Policja wystawiła 1500 zł mandatu na podstawie gorszącego filmu z Facebooka

I bardzo dobrze.

Nagranie z dziurą w podłodze autobusu

Kilka dni temu polskimi internautami wstrząsnęło nagranie opublikowane na Facebooku na jednym z fanpage'ów. Na materiale wideo było widać autobus jadący z otwartym lukiem technicznym, znajdującym się na samym środku podłogi, w miejscu, w którym powinni stać i swobodnie chodzić ludzie. Na film błyskawicznie zareagowali policjanci. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie poinformowała o nałożeniu na kierowcę mandatu.Opisywane tu nagranie pojawiło się na Facebooku we wtorkowy wieczór, 21 marca tego roku. Opatrzono go podpisem: "W autobusie linii Piaseczno - Góra Kalwaria można się nieźle zakręcić. Uważajcie na siebie". Na filmie autor pokazał otwarty luk techniczny z pracującym poniżej systemem napędowym. Pojazd przebywał w ruchu i wiózł pasażerów w momencie rejestrowania filmu.Nagranie zabezpieczono i przekazano policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie. W przeciągu kilku godzin policjanci ustalili przewoźnika i konkretny pojazd. Był to autobus kursujący na trasie Warka - Piaseczno, który codziennie pojawia się w mieście około godziny 15:30. Policjanci postanowili go zatrzymać do kontroli drogowej.Luk techniczny był już naprawiony, 56-letni kierujący był trzeźwy i miał ważne uprawnienia, jednak mimo to został ukarany. 1500-złotowy mandat dotyczył popełnionego dzień wcześniej wykroczenia. Kwalifikacja czynu? Kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie.Policja zachęca do zgłaszania podobnych przypadków nie na Facebooku, a bezpośrednio do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Taka informacja może pomóc uniknąć nieszczęścia, jakie niewątpliwie mogło się wydarzyć w ramach tej historii.Źródło: KPP w Piasecznie