Rząd zapłacił krocie za wizytę tego YouTubera w Polsce. Właśnie ujawniono szczegóły

Ujawniono właśnie koszty związane z wizytą Casey’ego Neistata w Polsce, która odbyła się pięć lat temu. Do tej pory fundacja stojąca za nietypowym wydarzeniem ukrywała szczegóły wydatków poniesionych w związku z jego organizacją. Okazuje się, że cena sprowadzenia amerykańskiego vlogera do naszego kraju była… ogromna i wcale się nie dziwię, iż nie chciało o niej rozmawiać publicznie. Przyjrzyjmy się bliżej opublikowanemu raportowi.





Casey Neistat dostał sporo pieniędzy za wizytę w Polsce



Casey Neistat to nowojorski twórca internetowy, który uchodzi wręcz za legendarnego vlogera. Jego kanał na YouTube subskrybuje obecnie około 12,5 mln osób, natomiast filmy tam opublikowane zostały odtworzone nieco ponad 3 mld razy. Liczby więc robią wrażenie, a sam mężczyzna od wielu lat jest inspiracją dla innych ludzi chcących rozpocząć swoją przygodę z projektem pod tytułem „ukazywanie swojego życia w ciekawy sposób”. Znany influencer w 2018 roku odwiedził Polskę na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) w ramach organizowanego programu 100x100, cyklu wydarzeń celebrujących 100. Rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj.







Co przyniosła wizyta Casey’ego? Kilkuminutowy film opublikowany na jego kanale oraz specjalny panel Q&A mający miejsce w warszawskim Expo – nie zabrakło także oprowadzenia twórcy przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wiele osób słusznie zastanawiało się wtedy nad kosztami takiej przyjemności, zwłaszcza że była mowa o wykorzystaniu środków publicznych. PFN nie chciała jednak podzielić się szczegółami, nawet po prośbach skierowanych przez Kamila Świątka. Ten nie dał za wygraną i przez ostatnie lata doszło do dwóch procesów sądowych mających na celu zmuszenie fundację do ujawnienia stosownych informacji.



Po 1567 dniach w końcu się udało i Kamil Świątek otrzymał oficjalne pismo z informacją o upublicznieniu danych kosztowych na temat projektu 100x100. Możemy tam wyczytać, iż „koszt wizyty Casey’ego Neistat’a w Polsce […] wyniósł 1173894,96 zł”. Dokładnie tak, nie musicie przecierać oczu – na ugoszczenie amerykańskiego YouTubera wydano 1,1 mln zł. To dużo więcej niż przypuszczano, mówimy wręcz o absurdalnej kwocie.





Drodzy! Po 1567 dniach, 2 procesach sądowych, które @Fundacja_PFN przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dostałem odpowiedź na mój wniosek o dostęp do IP.

Całkowity koszt wizyty @Casey w Polsce w 2018 roku to 1173894,96 zł. @Jan_Kunert @Patryk_1234567 @K_Izdebski pic.twitter.com/DWVPyNQSSD — Kamil 'RioT' Świątek (@RioT_PL) March 23, 2023

Warto przypomnieć, że cały budżet PFN na 2018 rok wyniósł około 12 milionów dolarów, więc twórca pochłonął znaczną jego część. Zwłaszcza że owoce „współpracy” nie są jakieś wielkie – Casey nawet usunął specjalny post na Instagramie, który wstawił podczas wizyty w naszym kraju. Został więc tylko dziewięciominutowy filmik.



