Kanał LinusTechTips na YouTube zhakowany. Publikuje dziwne filmy

Zawinił któryś z pracowników LTT?

LinusTechTips zhakowany

Podczas przeglądania swoich subskrypcji na YouTube zauważyłem, że mający ponad 15,3 miliona subskrypcji kanałzostał zhakowany. Cyberprzestępcy zmienili nazwę kanału nai nie tylko opublikowali i dalej publikują prywatne i niepubliczne filmy, ale również prowadzą transmisję na żywo, na której podszywając się pod rzekomą współpracę LinusTechTips i Elona Muska nakłaniają internautów do przelewania im pieniędzy.Mniej więcej około godziny 11:00 czasu polskiego kanał LinusTechTips, należący do znanego miłośnikom nowych technologii, przejęli cyberprzestępcy. Jak doszło do ataku? Prawdopodobnie wykorzystano tzw., a któryś z wysoko postawionych pracowników LinusTechTips "dał ciała" i przekazał dane dostępowe oszustom. Nie jest to potwierdzona wersja wydarzeń, ale jedna z bardziej prawdopodobnych.Na kanale zaczęły pojawiać się filmy ewidentnie nie przeznaczone do wglądu internautów. Wśród nich są na przykład drafty nagrań wysyłane partnerom reklamowym przy okazji różnych płatnych współprac.