Najpierw go uwiodła, później szantażowała nagimi zdjęciami. Sprawę bada policja

"Sexting czyli przesyłanie intymnych komunikatów – w formie tekstów, zdjęć lub filmów – staje się coraz bardziej popularne. Niewinna zabawa, potrzeba bliskości z drugim człowiekiem czy też podążanie za trendami może wiązać się z różnymi zagrożeniami. Zdarzają się przypadki, że zdjęcie lub film trafią w niepowołane ręce. Może tak się stać w wyniku konfliktu, chęci zemsty, zaimponowania innym lub kradzieży danych, włamania na profil/konto."

Mamy kolejny dowód na to, że dotrzeba podchodzić z ogromną dozą ostrożności. Nawet prywatne rozmowy mogą być upublicznione, a jeżeli coś już trafi do sieci, najpewniej zostanie tam na zawsze.20 marca 2023 roku Komendy Miejskiej Policji w Łomży zgłosił się 25-latek, który poinformował, że nieznana mu. Policjanci przypominają, że za zmuszenia groźbą do wpłaty pieniędzy jako warunek nie publikowania kompromitujących zdjęć grozić może karaNieznana kobieta skontaktowała się z mężczyzną za pomocą jednego z komunikatorów . Po pewnym czasie przeszli na rozmowę wideo i jak ustalili policjanci, kobieta wyszła z inicjatywą i pokazała swoje nagie ciało. Namówiła młodego mężczyznę, aby zrobił to samo.Mieszkaniec powiatu łomżyńskiego po kilku minutach otrzymał wiadomość od kobiety, w której szantażowała go upublicznieniem nagrania, na którym jest nagi. Kobieta zażądałapod groźbą rozesłania filmu do wszystkich jego znajomych.Jak czytamy w komunikacie policji, 25-latek nie posiadał takiej gotówki i przelał na wskazane przez konto blisko 4 tysiące złotych. Niestety kwota okazała się nie satysfakcjonująca, a oszustka w dalszym ciągu wysyłała żądania zapłaty. Dopiero wtedy mężczyzna urwał z nią kontakt, a o całej sytuacji postanowił poinformować policjantów.- czytamy w policyjnym komunikacje.Za popełnienie przestępstwa zmuszenia groźbą do wpłaty pieniędzy za zaniechanie upublicznienia nagich zdjęć, grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności.Źródło: lomza.policja.gov.pl