Lubisz gotówkę? Dobre wieści dla klientów Biedronki

Niespodzianka.

Wypłata gotówki w Biedronce

"Niezależnie od kwoty zakupów, należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć lub przyłożyć kartę do terminala. Dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN do karty, a minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł. Kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu"

"Płać kartą i wypłacaj to usługa, która cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Doceniają oni fakt, że gotówkę można łatwo wypłacić przy okazji codziennych zakupów – szybko i wygodnie. Wprowadzając to rozwiązanie do kolejnych sklepów Biedronki, nie tylko wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale także dajemy im wybór, jaką formą płatności chcą się posługiwać"

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w polskim Internecie trwają zażarte dyskusje dotyczące przyszłości gotówki. Wielu Polakom nie podoba się perspektywa cyfryzacji pieniądza i ograniczeń związanych z płatnościami gotówkowymi. W tym kontekście ciekawą usługę o nazwie "Płać kartą i wypłacaj" wprowadziła do dwóch tysięcy swoich sklepów Biedronka.W grudniu ubiegłego roku w wybranych sklepach Biedronka ruszył pilotaż usługi. Pozwalała ona wypłacać gotówkę w kasach Biedronki przy okazji dokonywania płatności kartą. Pilotażową usługę przyjęto tak pozytywnie, że 20 marca podjęto decyzję o rozszerzeniu jej na kolejne sklepy.Dzięki usłudze uruchomionej w sklepach sieci Biedronka, możliwa jest wypłata gotówki w kasie, przy okazji robienia zakupów. Trzeba spełnić dwa warunki: zrobić przy okazji zakupy zai zapłacić za nie kartą Mastercard. O chęci wypłaty gotówki należy niezwłocznie uruchomić kasjera. aplikacja Biedronka (Android)- mówi Lidia Stegenta-Głowala, dyrektor ds. operacji finansowych w sieci Biedronka.O ile, to kwoty wypłaty muszą być jej, wynoszącą maksymalnie 300 złotych - na przykład 150 złotych, 200 złotych i tak dalej. Oczywiście usługa nie jest dostępna przy kasach samoobsługowych. Biedronka opłat za usługę nie pobiera, ale może je pobierać bank.- dodaje Kamila Kaliszyk, dyrektorka ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.Będziecie korzystać?Źródło: Biedronka