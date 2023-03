Facebook i Messenger nie działają. Trwa awaria 20.03.2023 [Aktualizacja]

Wiele osób nie ma dostępu do komunikatora i serwisu.

Messenger nie działa, czat w wersji przeglądarkowej nie chce sie w ogóle włączyć, a wysyłane przez Ciebie zdjęcia, wiadomości i filmy nie chcą się wysyłać? Facebook nie chce się załadować na przeglądarce internetowej? Nic dziwnego. Trwa awaria komunikatora Messenger i Facebooka, 20 marca 2023 roku, zapoczątkowana około godziny 19:20. Niemalże punktualnie o godzinie 19:22 liczba raportów w serwisie Downdetector zaczęła rosnąć.Aplikacje mobilne wydają się działać poprawnie.nie mogą wysyłać, a inni odbierać wiadomości tekstowych, graficznych, dźwiękowych i filmów. Inni nie mogą włączyć Messengera ani Facebooka w przeglądarce internetowej. Co się stało?

Wiadomości na Messenger nie dochodzą. Facebook się nie wczytuje

[Aktualizacja, godz. 20:25, 20.03.2023 r.]:

Liczba raportów o awarii Messengera i Facebooka rośnie. | Źródło: mat. własny z DowndetectorPrzyczyny awarii Messengera i Facebooka z 20.03.2023 nie są znane. Komunikator Messenger nie działa poprawnie przede wszystkim w przeglądarkach internetowych, podobnie jak Facebook.Gdy tylko dowiemy się co jest przyczyną usterek, wpis zostanie zaktualizowany.wygląda na to, że zamieszanie było efektem przejściowej usterki. Sytuacja wraca już do normy.Źródło: mat. własny, Downdetector