Trafił do więzienia, bo chciał zabić szeryfa. Podobno tylko w Minecrafcie

Internetowego „trolla” zgarnęła policja.



Jeden z użytkowników kultowego forum 4chan został zatrzymany przez policję niedługo po publikacji gróźb skierowanych w szeryfa pobliskiego hrabstwa. Mężczyzna jawnie zachęcał do zabójstwa przedstawiciela służb, lecz by nie zostać schwytanym dodawał na końcu każdej wstawianej wiadomości, że chodzi o dokonanie zbrodni w Minecrafcie – wygląda jednak na to, iż nikt nie uwierzył w te dziwne wymówki. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, gdyż jest naprawdę intrygująca.





Minecraft wymówką dla chęci zabójstwa szeryfa



Jeśli dosyć mocno interesujecie się „internetowym życiem”, to z pewnością kojarzycie owiane wieloma kontrowersjami forum 4chan, które słynie ze swojej dbałości o prywatność własnych użytkowników. Społeczność tam zgromadzona znana jest z organizowania przeróżnych akcji przebijających się później do mainstreamu – chodzi tu głównie o mniej lub bardziej szkodliwą działalność trolli – oraz wielu innych sytuacji, lecz przedstawienie ich wymagałoby chyba przygotowania odrębnego artykułu. Wróćmy więc do tytułowej sprawy.



Richard Golden – bo tak nazywa się zatrzymany internauta – to mieszkaniec amerykańskiego stanu New Jersey, który dosyć aktywnie udziela się w internecie. Ostatnio postanowił być bardziej aktywny w dziale poświęconym kwestiom politycznym, gdzie rozgorzała dyskusja odnośnie do wystąpienia szeryfa florydzkiego hrabstwa Volusia. Na najnowszej konferencji prasowej w ostrych słowach skrytykował bowiem organizacje skrajnie prawicowe i neonazistowskie, a przy okazji wsparł społeczność żydowską. Nie spodobało się to tytułowemu 38-letniemu mężczyźnie.







Opublikowane przez niego wpisy wskazują na chęć zabójstwa funkcjonariusza poprzez strzał w głowę. Na końcu postów Richard dopisywał wzmiankę, że chodzi o dokonanie zbrodni w Minecrafcie, a nie w prawdziwym życiu – najprawdopodobniej chciał uniknąć ewentualnej kary. Jak się jednak okazuje, mógł tego nie dopisywać, bo policja i tak go wytropiła. Służbom udało się odnaleźć dom anonimowego użytkownika i aresztować go. Opublikowane zostały stosowne zdjęcia oraz nagranie z samego przesłuchania, lecz próżno szukać tam czegoś bardzo interesującego.





What a shame. A 4chan troll has to come out of his room.



Thank you @SoBrunswickPD pic.twitter.com/9dI0AurKnN — Mike Chitwood (@SheriffChitwood) March 15, 2023

Jeśli zaś chodzi o samego szeryfa, to ten opublikował na Twitterze wpis odnoszący się do całej sprawy. Stwierdził on prześmiewczo, że „troll z 4chana musiał w końcu wyjść ze swojego pokoju”. Na razie nie wiadomo jak zakończy się sytuacja, mężczyzna przebywa obecnie w areszcie i czeka na proces. Zapewne nie opublikuje już nic podobnego na internetowym forum.



Źródło: Kotaku, Twitter