Rosyjska najemnicza Grupa Wagnera rekrutuje na Pornhubie

To ponoć dobry pomysł.

Grupa Wagnera rekrutuje na Pornhub

"wszystkich bojowników ze wszystkich regionów Rosji"

"podjęcia pracy zamiast oglądania pikantnych filmów dla dorosłych"

Jeśli wierzyć doniesieniom, 1 kwietnia ruszy nowa fala mobilizacji w Rosji, w ramach której planuje się powołanie około 400 tysięcy rezerwistów. Decyzja mająca związek z gigantycznymi stratami ponoszonymi przez Rosję w Ukrainie budzi niepokój w społeczeństwie i delikatnie mówiąc nie budzi entuzjazmu wśród mężczyzn w wieku poborowym. Rekrutację już teraz prowadzi wspierająca w działaniach militarnych Kreml najemnicza, należąca do. Reklamy umieszcza nawet na... Pornhubie.Reklama rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej znanej jako Grupa Wagnera pojawiła się na największej na świecie stronie pornograficznej Pornhub. Poinformowało o tym w środę kilka kanałów Telegram , gdzie zagościły nagrania spotu rekrutacyjnego. Sprawę jako pierwsze nagłośniło ukraińskie Radio Swoboda.Reklama wyświetla się przed filmami dla dorosłych, ale tylko wtedy, gdy stronę uruchomi się będąc w Rosji - bez VPN oraz bez blokera reklam. Materiał zawierający "obsceniczny język" zachęca do wstąpienia w szeregi organizacji militarnej. W nagraniu zachęca się do