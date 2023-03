Policja zamknęła Zalukaj. Właściciel pirackiego VOD aresztowany

Kolejny plus dla legalnej dystrybucji.



Zalukaj.vip przez co najmniej kilka lat nielegalnie udostępniał filmy i seriale. Podjęte przez policję działania doprowadziły jednak do permanentnego zamknięcia serwisu oraz postawienia zarzutów dwóm mężczyznom – odpowiedzą oni za złamanie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właściciel witryny został natomiast tymczasowo aresztowany i dodatkowo oskarżony za oszustwo. Przyjrzyjmy się szczegółom sprawy.





Policja zamknęła popularny piracki serwis VOD



Nie tak dawno informowaliśmy Was o zamknięciu kilku niezwykle popularnych serwisów z pirackimi treściami. Wywołał on dosyć burzliwą dyskusję, a część internautów przewróciła oczami ze względu na niezbyt lokalny charakter wydarzenia. Jak się okazuje – wystarczyło chwilę poczekać na reakcję polskich służb jeśli chodzi o tego typu projekty działające na terenie naszego kraju.



Zalukaj.vip to jedna z największych platform VOD zajmujących się niekoniecznie legalną dystrybucją materiałów wideo. Portal działał od co najmniej trzech lat, a w jego bazie znajdował się szereg filmów i seriali pochodzących z oferty nadawców telewizyjnych i streamingowych. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (a konkretniej jego gorzowski wydział) dopięło jednak swego i dopadło osoby odpowiedzialne za tą piracką działalność.



Stron z początkiem "Zalukaj" w nazwie jest niestety mnóśtwo / Źródło: wł.



Zatrzymano dwóch mężczyzn – 33-letniego właściciela oraz 28-letniego mężczyznę odpowiedzialnego za obsługę techniczną serwisu. Oskarżono ich o złamanie dwóch pierwszych ustępów artykułu 116 znajdujących się w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich treść brzmi następująco:



Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 […] Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



Pomysłodawcy platformy zarzuca się ponadto liczne oszustwa, co poskutkowało zgodą Sądu Rejonowego w Zielonej górze na jego tymczasowe aresztowanie. Na razie sprawa znajduje się w toku, więc nie wiadomo dokładnie co czeka zatrzymane osoby. Podobne sytuacje z przeszłości udowodniły jednak, że możemy liczyć na wysokie kary grzywny oraz pozbawienie wolności. W 2020 roku doszło chociażby do obarczenia mężczyzny nielegalnie udostępniającego w internecie sygnał usług Canal+ karą w wysokości 526 tys. zł.



Tytułowe zdarzenie stanowi natomiast dowód, że walka z piractwem trwa i jest traktowana coraz poważniej. To dobrze, dostępność nielegalnie dystrybuowanych treści powinna być tępiona i ograniczana z każdym kolejnym dniem.



Źródło: wirtualnemedia.pl