Playboy powraca w wydaniu internetowym. Będzie alternatywą dla OnlyFans

Nie każda pani założy sobie tam konto.

Playboy vs OnlyFans

W listopadzie 2019 roku gruchnęła niespodziewana wiadomość: kultowy magazynzniknął z Polski. Była to zapowiedź czegoś większego. W marcu 2020 roku szef Playboy Enterprises Ben Kohn ogłosił, że kolejny numer drukowanego czasopisma będzie zarazem. Zmierzch prasy drukowanej dotknął wydawnictwo, które jeszcze do niedawna wydawało się niezatapialne. Teraz Playboy powraca w postaci cyfrowej, jednakże nie jest to powrót, jakiego spodziewali się niektórzy jego miłośnicy. Okazuje się, że Playboy chce rywalizować zObecny właściciel marki Playboy,, ogłosił w poniedziałek, że Playboy wróci do Internetu jako magazyn z treściami zarówno bezpłatnymi, jak i płatnymi, schowanymi za paywallem. Języczek u wagi stanowi tu fakt, iż sprzedaż cyfrowego magazynu stanowiła będzie jedynie bramę do znacznie większego biznesu: platformy w stylu OnlyFans.Jak podaje Variety, nowy Playboy będzie oferował wybrane treści za darmo, ale będzie wymagał od użytkowników płacenia indywidualnym twórcom za treści zakulisowe i pełne sesje zdjęciowe. Pierwszy numer Playboya ukaże się pod koniec tego roku, ale na stronie Playboya już teraz obejrzeć można kilka pierwszych zdjęć, na których występuje modelka, playmate z października 2011 roku.