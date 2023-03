Korea Północna na TikToku. Tajemniczy profil pokazuje codzienność w tym kraju

Przedziwna ciekawostka.

Korea Północna na TikToku

„Pjongjang ma najlepsze życie nocne”. Inny opis głosi: „Korea Północna to przyszłość!”



Wszystko powyższe wygląda jak ocieplanie wizerunku Korei Północnej i warto mieć na względzie fakt, iż jest to kraj rządzony w zasadzie w pojedynkę przez przywódcę Kim Dzong-Una. Dyktatura totalitarna z pewnością nie sprzyja wysokiej jakości życia.

Dyskusja trwa

Jak wygląda życie codzienne w Korei Północnej? Takie pytanie zadaje sobie niemała grupa internautów z całego świata. Wielkiej tajemnicy nie stanowi fakt, iż kraj ten owiany jest nie tyle mgiełką, co gęstą mgłą informacyjną, a zwykli mieszkańcy Korei Północnej nie mają dostępu do globalnej sieci, przez co nie mogą pokazać na zewnątrz, co dzieje się w ich ojczyźnie. W lutym tego roku na TikToku niespodziewanie pojawił się profil Korei Północnej, wrzucający krótkie filmy prezentujące obraz izolującego się kraju. Z miejsca zrobił furorę.Pierwszym klipem wrzuconym na profilbyło wideo przedstawiające ludzi spacerujących po ruchliwej stacji kolejowej w stolicy kraju, Pjongjangu.Ponieważ Korea Północna znana jest ze ścisłej cenzury i kontrolowanego dostępu do Internetu, użytkownicy z całego świata nie są pewni, co sądzić o profilu @Northkoreanlife na platformie TikTok. Zdecydowana większość internautów uważa, że jest to konto prowadzone na zlecenie tamtejszego rządu.W jednym z filmów nagrywający chciałobalić mit, że w Korei Północnej nie ma drogich samochodów, pokazując kilka pojazdów jeżdżących po okolicy. Nie przedstawiono tam żadnych luksusowych Bugatti lub Maybachów, ale między innymi Audi Q5.Na koncie jest też 15-sekundowy film, na którym twórca spaceruje nocą po Pjongjangu. Okraszono go opisem:. Trudno nie odnieść wrażenia, że profil ma promować turystykę w Korei Północnej. Tak, do Korei Północnej można pojechać na wycieczkę.Komentujący są w głębokim i nie wiedzą, co sądzić o omawianym koncie. Czy w Korei Północnej faktycznie można swobodnie filmować? Być może, ale obywatele mogą korzystać tylko z usankcjonowanego przez rząd intranetu o nazwie Kwangmyong . Nie można od tak na smartfonie zainstalować sobie TikToka i dzielić się życiem z resztą świata. A poprzez VPN? Być może, ale skoro tak, dlaczego zatem nie widzimy więcej takich treści w sieci?Źródło: TikTok, zdj. tyt. kompozycja własna