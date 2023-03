Założył do Tesli 120-calowe koła jak z dorożki. Odwrócił ją dachem do dołu

Youtuber nie ma litości dla samochodów.

Tesla Model 3 na naprawdę dużych kołach

Jakiś czas temu opisywaliśmy przypadek youtubera o pseudonimie, który kupił Ferrari F8 Tributo tylko po to, aby je zniszczyć na oczach internautów. No dobra, zrobił to także w celu wkurzenia przedstawicieli Ferrari, straszącej regularnie posiadaczy aut tej marki prawnikami za dużo mniej szkodliwe dla jej wizerunku czyny. Teraz WhistlinDiesel postanowił kupić Teslę Model 3, by znacząco zmodyfikować jej koła.Jeden z najczęściej wyświetlanych filmów na kanale WhistlinDiesel przedstawiał przedziwną modyfikację samochodu Dodge Challenger Hellcat. Youtuber dwa lata temu dołożył do auta koła rodem z dorożki Amiszów.Najwyraźniej zachęcony sukcesem tego materiału twórca wziął na warsztati nie tylko wsadził do niej na odpowiednich dystansach jeszcze większe koła, ale na dodatek... odwrócił ją do góry nogami. Napisałbym, że "do góry kołami", ale nie również nie miało by to sensu. Zresztą, zobaczcie sami.W Stanach Zjednoczonych istnieje trend zakładania absurdalnie dużych felg do samochodów. WhistlinDiesel poszedł nie o krok, a cały maraton kroków dalej, wpasowując do samochodu wyprodukowanego przez firmę należącą do Elon Muska felgi o średnicy 120 cali, przypominające powiększoną wersję kół stosowanych w karocach. Dzięki zastosowaniu odpowiednich dystansów oraz kilku innych przeróbek udało się je założyć na samochód.