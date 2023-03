Dzieci stracą dostęp do social mediów. Zakaz już w pierwszym europejskim kraju

Dobra decyzja?



Francuski rząd poparł właśnie projekt ustawy określający „cyfrowy wiek”. Wejście nowych przepisów w życie poskutkuje zablokowaniem możliwości korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej pewnego wieku – wszystko rzecz jasna w celu ochrony ich bezpieczeństwa, prywatności oraz zdrowia psychicznego. Wiele wskazuje też na to, iż rodzice nie będą mogli już publikować zdjęć swoich dzieci, co obecnie jest dosyć nagminnym zjawiskiem. Przyjrzyjmy się bliżej tym planom.

Social media zostaną zakazane dla najmłodszych osób



Kwestia szkodliwości mediów społecznościowych poruszana jest od dawna. Dyskusje odnośnie do ich negatywnego wpływu toczą się już w mainstreamie, co doprowadziło do podjęcia pewnych kroków przez m.in. władze poszczególnych państw. Niejednokrotnie informowaliśmy Was o pozwach skierowanych w stronę właścicieli TikToka czy Instagrama – poskutkowały one nałożeniem wysokich kar oraz implementacją funkcji mających docelowo poprawić zdrowie psychiczne nieletnich, a także zmniejszyć wskaźnik uzależnienia. Jak się jednak okazuje, to za mało.



Francuscy deputowani przegłosowali ustawę zabraniającą używania social mediów przez osoby poniżej 15 roku życia. Nie będą oni mogli utworzyć konta bez otrzymania odpowiedniej zgody rodzica – świstek nie pomoże jednak internautom, których wiek nie przekracza 13 lat. Wtedy możemy mówić o całkowitej blokadzie dostępu do Facebooka czy Snapchata, bez jakichkolwiek wyjątków. Niezbędne okaże się rzecz jasna ulepszenie systemu weryfikacji, by nie można było ominąć zabezpieczeń poprzez zwyczajne zaznaczenie daty urodzenia niezgodnie z prawdą – szczegóły nie są jeszcze znane, gdyż przed władzą dosyć trudne zadanie.