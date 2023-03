Nastolatek nagrywał TikToka w kościele. Radny PiS zawiadomi prokuraturę

No to się doigrał.

Radny PiS ze Szczecina i lider Solidarnej Polskizapowiedział złożenie zawiadomienia do Prokuratury w sprawie wybryku nastolatka, który wparował do kościoła ze smartfonem w dłoni. Wcześniej założył się ze znajomym, że wejdzie do budynku w trakcie mszy, by odtworzyć piosenkę. Swoimi poczynaniami nierozsądny chłopak pochwalił się na swoim profilu w aplikacji TikTok Na umieszczonym w serwisie TikTok filmie widać, jak nastolatek zakłada się z kolegą o to, że wejdzie do kościoła i puści piosenkę.- brzmiał dialog dwóch znajomych.Dawid, choć nie wiadomo, czy z perspektywy czasu wolałby jej nie mieć.Następnie kilkunastolatek wszedł do budynku w trakcie mszy i włączył na smartfonie piosenkę. Głośnik multimedialny działał bardzo głośno, przez co chłopak zakłócał modlitwę wierzącym. Uwagę szybko zwróciła mu starsza kobieta, jednakże nastolatek zignorował ją i dalej paradował po katolickiej świątyni.Nastolatek usunął swojego TikToka, ale zgodnie z zasadą mówiącą, że "nic w Internecie nie ginie", zapisali je i ponownie umieścili w tym serwisie inni internauci. Właśnie dzięki temu film dotarł do Dariusza Mateckiego, który udostępnił je na swoim profilu w serwisie Twitter - napisał Matecki.Matecki bez wątpienia zapewnił Dawidowi dodatkowe zasięgi, ale nie jestem pewien, czy o taką sławę chodziło nastolatkowi.Zdaniem komentujących w sieci postawa Mateckiego do strzelanie z armaty do Wróbla - internauci twierdzą, że radny powinien zajmować się nieprawidłowościami na wyższym szczeblu, ale... faktem jest, że. Artykuł 195 KK mówi:Nie wiadomo, czy do Prokuratury wpłynęło już jakiekolwiek zawiadomienie.Źródło: TikTok