BLIK od teraz działa także poza Polską

Wielki sukces Polaków.

BLIK wystartował w Rumunii

"Strategia naszego dalszego rozwoju jest ściśle związana ze wzmocnieniem obecności BLIKA poza granicami kraju. Naszym celem jest, aby w najbliższych latach stał się on europejskim systemem płatności, który z powodzeniem działa w ramach platform mobilnych dużych europejskich banków i który gromadzi – podobnie jak ma to już miejsce w Polsce – miliony zaangażowanych użytkowników w płatnościach w e-commerce"

"Rumunia ma jedną z najważniejszych gospodarek cyfrowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bankowość mobilna oraz handel elektroniczny w tym kraju znajdują się na bardzo wysokim poziomie rozwoju, a klienci są gotowi i chętni do korzystania z nowoczesnych usług płatniczych. Zgodnie z danymi Statista – do 2025 roku liczba użytkowników e-commerce w Rumunii ma wzrosnąć o 16 proc. do blisko 11 milionów. Widzimy więc duży potencjał do rozwoju BLIKA i zaproponowaniu tamtejszym konsumentom rozwiązania, które pozwala szybko, wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie uregulować wszelkie należności. Wierzymy, że BLIK powtórzy swój sukces na nowym, dynamicznie rozwijającym się rynku"

Pośród wcale nie tak małej liczby technologii i usług, jakich Polakom mogą pozazdrościć mieszkańcy innych krajów, bez wątpienia są szybkie płatności Polacy uwielbiają korzystać z BLIK-a , co potwierdzają statystyki dotyczące bezgotówkowych płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą smartfonów. BLIK pozwala także na wygodne wpłacanie i wypłacanie gotówki w bankomatach, czy też wykonywanie przelewów na numery telefonów.W maju ubiegłego roku informowaliśmy Was, że operator systemu płatności BLIK, Polski Standard Płatności (PSP), stał się członkiem SWIFT . Stwierdziłem wtedy, że może to oznaczać wyjście BLIK-a poza granice naszego kraju. Miałem rację. BLIK działa już poza Polską!Po 8 latach rozwoju w Polsce BLIK rozpoczął ekspansję zagraniczną. Wyrazem tego jest powołanie spółki, odpowiedzialnej za popularyzację tego systemu płatności mobilnych w Rumunii. Co ciekawe, spółkę zgłoszono do Rejestru Handlowego w Rumunii jeszcze na początku grudnia ubiegłego roku.- mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK oraz przewodniczący rady nadzorczej BLIK Romania S.A.Jeszcze w marcu tego roku zarząd BLIK Romania złoży do Banku Narodowego Rumunii (BNR) wniosek o zatwierdzenie systemu płatności BLIK w lejach rumuńskich. Planuje się wprowadzić płatności kodem BLIK we wszystkich kanałach sprzedaży, rozpoczynając od e-handlu, czyli sklepów internetowych.– podaje Ryszard Drużyński, prezes zarządu BLIK Romania S.A.Trzymamy kciuki i czekamy na BLIK-a na kolejnych rynkach.Źródło: inf. prasowa