YouTube ocenzurowało jego kanał. Teraz musi jeszcze zapłacić

Skarga była bezpodstawna.



To, co jedni nazywają cenzurą w Internecie, inni określają mianem zwykłej moderacji treści szkodliwych. Ocena stanu faktycznego zależy oczywiście od tego, jakie kto poglądy ma w danej sprawie. O cenzurze w sieci najczęściej mówi się w kontekście tego, co dzieje się w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i YouTube, z których każdego dnia znikają setki tysięcy treści naruszających zdaniem administracji tychże ogólne warunki użytkowania.



Swój finał znalazła właśnie głośna sprawa z 2015 roku, dotycząca youtubera Marshalla Danielsa, który publikował na YouTube skrajnie prawicowe materiały za pośrednictwem konta Young Pharaoh. Mężczyzna oskarżył YouTube o złamanie 1. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Sąd orzekł, że rzekomo poszkodowany nie ma racji i teraz musi zapłacić podmiotowi należącemu do spółki-matki Google, Alphabet.



Young Pharaoh przegrał proces

Marshall Daniels przez ostatnie trzy lata (skargę złożył w 2020 roku) starał się udowodnić, że YouTube naruszyło 1. poprawkę do Konstytucji USA. Uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki zakazuje ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, będąc poprawką, na którą uwielbiają powoływać się przywoływani do porządku przedstawiciele skrajnej lewicy i prawicy. Teraz sąd uznał, że pozew był nieuzasadniony i nakazał zwrot kosztów sądowych w wysokości 38576 dolarów, czyli ok. 169000 złotych. Prawnicy Google do tanich nie należą.



Sędzia pokoju stanu Kalifornii, Virginia K. DeMarchi, nakazała Danielsowi zapłacenie YouTube 38 576 dolarów za swoje dochodzenie roszczenia dotyczącego Pierwszej Poprawki, które „pozbawione było podstaw i było niepoważne od samego początku” . Przedstawiciele YouTube stwierdzili, że są to koszty niedoszacowanie, a obrona przed bezpodstawnym roszczeniem kosztowała firmę więcej.



