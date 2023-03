Wielka zmiana w Orange. Dodzwonisz się za darmo

Darmowa infolinia Orange już działa

Kontakt z operatorem telekomunikacyjnym nie zawsze jest tak szybki i przystępny jak oczekiwaliby tego konsumenci.są wciąż standardem w wielu branżach i cieszy fakt, że niektóre firmy zmieniają swoje praktyki.Orange Polska ogłosiło zmianę, która z pewnością ucieszy abonentów. Za połączenia telefoniczne z infoliniami obsługowymi klienci nie zapłacą ani grosza. To ogromna zmiana, bowiem dotychczas opłata w abonamencie komórkowym wynosiła 29 gr za minutę. Orange szacuje, że miesięcznie obsłuży ok. pół miliona darmowych połączeń.Jak donosi Orange, zrezygnowano z pobierania opłaty od wszystkich użytkowników, posiadających oferty dla klientów indywidualnych, dzwoniących na infolinięoraz numery serwisów obsługowych:. Chodzi zarówno o klientów ofert abonamentowych, jak i Orange na kartę oraz nju mobile.Darmowa infolinia jest również dla klientów, którzy zadzwonią z aplikacji Mój Orange . Połączenie jest darmowe jeżeli klient dzwoni z terenu Polski lub w roamingu UE (Strefa 1).Miejmy nadzieję, że w ślad za Orange pójdą też inni operatorzy. W przypadkuw większości ofert koszt połączenia wynosi 0,29 zł / min. Podobne stawki są w(0,30 zł z VAT) oraz w(od 0,29 zł z VAT do nawet 0,81 zł z VAT).Źródło: Orange / wł.