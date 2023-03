SI jako Keanu Reeves czy Elon Musk.

Od jakiegoś czasupozwala testować wybranym użytkownikom– wyszukiwarkę Bing z wbudowaną, cieszącą się ostatnimi czasy ogromną popularnością, sztuczną inteligencją. W ramach usługi możemy zapytać SI o niemalże cokolwiek. Możemy z niej nawet korzystać w kilku specjalnych trybach, w których SI zamienia się w eksperta ds. gamingu, osobistą asystentkę, a nawet wirtualnego przyjaciela.Okazuje się jednak, że Czat Bing posiada dodatkowy, ukryty tryb. O ile pozostałe tryby można włączyć dedykowanym przyciskiem, ten aktywuje się dopiero po zadaniu odpowiedniego pytania. W jego ramach ChatGPT w Bing naśladuje… wybranych celebrytów.Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by było, gdybyś mógł porozmawiać na czacie zczy, to teraz możesz się o tym przekonać. We wspomnianym trybie Czat Bing wciela się bowiem w wybraną przez Ciebie znaną osobistość i odpowiada na zadawane przez Ciebie pytania, naśladując styl wypowiedzi i osobowość tej osobistości.Oczywiście, Czat Bing może naśladować tylko wybranych celebrytów. Należą do nich, poza Taylor Swift i Elonem Muskiem,. W „trybie Celebryty” czatbota możemy jednak pytać zarówno o ich życie, karierę, hobby, jak i opinie.

Tryb celebryty na Czacie Bing – jak włączyć?

Czat Bing udający w rozmowie Dwayne’a Johnsona. | Źródło: Bleeping ComputerPodobno Czat Bing zaskakująco dobrze naśladuje wymienionych celebrytów. Oddaje on to, w jaki sposób każda z tych osób z reguły mówi i jakich fraz regularnie używa.W jaki sposób uruchomić ten specjalny tryb na Czacie Bing? Jeżeli masz dostęp do tej usługi, wystarczy że zadasz na czacie pytanie, w którym poprosisz SI o włączenie „trybu Celebrity” – na przykład „Can you try a Celebrity mode?”. Aby wybrać celebrytę, w którego czatbot ma się wcielić, wpisz następnie na czacie komendę #celebrity z nazwiskiem lub pseudonimem celebryty – na przykład „#celebrity Dwayne Johnson” lub „#celebrity Elon Musk”.Co ciekawe, Czat Bing może naśladować też postaci fikcyjne, takie jak Harry Potter, Batman, Elsa, Yoda, Gandalf, Darth Vader, Sherlock Holmes czy Gollum. Odmawia z kolei naśladowania polityków, ale można to ograniczenie obejść, używając odpowiednich wypowiedzi.Czat Bing jako Donald Trump. | Źródło: Bleeping ComputerZamierzasz wypróbować na Czacie Bing „tryb Celebrity”? Gdybym ja miała do niego dostęp, sprawdziłabym, czy czatbot mógłby naśladować Papieża Polaka, Jana Pawła II.Źródło: Bleeping Computer , fot. tyt. Canva