Kto ma najszybszy internet? Najnowszy ranking - luty 2023

Niektórzy będą zaskoczeni.

Temat prędkości działania połączenia internetowego budzi ogromne emocje w zasadzie od dnia, w którym w Polsce upowszechniły się stałe łącza sieciowe. Polacy często zastanawiają się nad tym, który operator oferuje najszybszy internet stacjonarnym lub który operator komórkowy ma najszybszy internet. Na szczęście cyklicznie powstają rankingi, takie jak ten publikowany przez Speedtest.pl. W sieci ukazały się najnowsze wyniki za luty 2023 roku.Czy najlepszy internet domowy to najszybszy internet domowy? Powiedziałbym, że równie ważne są jak najniższe opóźnienia, uprzyjemniające granie w gry wieloosobowe oraz prędkość wysyłania danych, wpływająca z kolei na to, w jakim tempie dane można wysyłać z komputera na przykład do chmury. Ranking dostawców internetu domowego, powstały na podstawie 3,7 mln pomiarów, w tym 878 tys. w aplikacjach mobilnych, daje w tym kontekście nieoczywiste wyniki.Na szczycie zestawienia operatorów, w przypadku których przeprowadzono powyżej 10 tysięcy testów jest Orange, gdzie prędkość pobierania danych przy pomocy łącz światłowodowych wynosiła w lutym średnio 260,2 Mb/s. Wysyłanie danych plasowało pomarańczowego operatora już tylko na czwartym miejscu rankingu. Ping na poziomie 10 ms pozwolił zająć drugą lokatę.Orange - pobieranie: 260,2 Mb/s, wysyłanie: 81,2 Mb/s, PING: 10 msINEA - pobieranie: 244,4 Mb/s, wysyłanie: 241,7 Mb/s, PING: 10 msNetia - pobieranie: 241,3 Mb/s, wysyłanie: 106,4 Mb/s, PING: 12 msT-Mobile Stacjonarny - pobieranie: 232,4 Mb/s, wysyłanie: 102,2 Mb/s, PING: 16 msToya - pobieranie: 184 Mb/s, wysyłanie: 107,5 Mb/s, PING: 8 ms

Najszybszy internet mobilny - luty 2023

Najlepszy, najszybszy internet 5G - jaka sieć? Luty 2023

Ranking internetu stacjonarnego światłowodowego - luty 2023. | Źródło: Speedtest.plWarto rzucić okiem na tabelę z wynikami pozostałych operatorów FTTH, działających na mniejszych obszarach. Rezultaty powinny zainteresować zwłaszcza mieszkańców mniejszych małych miejscowości, szukających szybkiego internetu.Ranking internetu stacjonarnego światłowodowego - poniżej 10 tys. pomiarów - luty 2023. | Źródło: Speedtest.plKtóry operator komórkowy ma najszybszy internet mobilny? Ten ranking powstał w oparciu o pomiary w ramach połączeń 3G, 4G i 5G. Wydawać by się mogło, że wygra ten operator, który ma najszybsze 5G. Wręcz przeciwnie. Na pierwszym miejscu zestawienia wylądowała sieć z najwolniejszym 5G! Co więcej, uśrednione opóźnienia w sieciach 3G, 4G i 5G okazują się niższe niż te w sieci 5G. Istne kuriozum.Zestawienie otwiera T-Mobile, choć różnice w każdej z kategorii są marginalne. W oczy rzucają się w zasadzie wyróżniające się in minus na tle reszty opóźnienia (ping) w sieci Plus.T-Mobile - pobieranie: 44,8 Mb/s, wysyłanie: 12,2 Mb/s, PING: 30 msPlay - pobieranie: 43,3 Mb/s, wysyłanie: 12,6 Mb/s, PING: 30 msOrange Mobile - pobieranie: 43,1 Mb/s, wysyłanie: 11,4 Mb/s, PING: 28 msPlus - pobieranie: 42,3 Mb/s, wysyłanie: 10,2 Mb/s, PING: 37 msRanking internetu mobilnego - luty 2023. | Źródło: Speedtest.plDla nikogo zaznajomionego z tematem nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, iż najszybszy internet 5G w Polsce oferuje sieć Plus. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że pomimo wysokiej prędkości pobierania danych, Plus wypada najsłabiej nie tylko w kwestii wysyłania danych, ale także opóźnień. Opóźnienia o wszystkich operatorów są szalenie wysokie jak na standard 5G, ale to już zasługa niezbyt dobrej infrastruktury w naszym kraju.Plus - pobieranie: 137,3 Mb/s, wysyłanie: 17,8 Mb/s, PING: 33 msPlay - pobieranie: 69,6 Mb/s, wysyłanie: 26,7 Mb/s, PING: 25 msOrange Mobile - pobieranie: 66,7 Mb/s, wysyłanie: 26,7 Mb/s, PING: 26 msT-Mobile - pobieranie: 63,6 Mb/s, wysyłanie: 24,7 Mb/s, PING: 28 msRanking internetu mobilnego 5G - luty 2023. | Źródło: Speedtest.plCzy jesteś zadowolony z parametrów łącza internetowego u Twojego internetowa? Pochwal się lub wyżal w komentarzach - niech inni wiedzą na co stawiać lub... czego unikać.Źródło: Speedtest.pl