Easter Egg w Google z okazji Dnia Kobiet. Google Doodle z niespodzianką

Wszystkiego najlepszego, Drogie Czytelniczki.



Dzień Kobiet w Google

"Moje własne życie z pewnością nie może uchwycić pełnego zakresu tego, co oznacza bycie kobietą. Jedną z rzeczy, o których myślałam projektując logo, było to, że kilka kobiet z mojego bliskiego otoczenia w ciągu ostatnich kilku lat urodziło dzieci i zaczęło sporo mówić o tym, jak skomplikowane jest macierzyństwo. Karmienie piersią - publicznie, w miejscu pracy… Chciałam wykorzystać jedną z liter do przedstawienia w niej dwóch kobiet karmiących swoje dzieci - to ukłon w stronę tego doświadczenia"

Skąd się wziął Dzień Kobiet?

Dziś świętujemy, obchodzony od 8 marca 1910 roku. Do płynących zewsząd pod adresem płci pięknej życzeń dołącza się także Google. Firma z Mountain View przygotowała z tej okazji okolicznościowe Google Doodle, dostępne oczywiście pod adresem google.com. Mały easter egg widoczny w przeglądarce internetowej to między innymi specjalne logo Google, po kliknięciu w które odwiedzający mogą zobaczyć krótką animację.Dzisiejsze Google Doodle upamiętnia Międzynarodowy Dzień Kobiet 2023 poprzez m.in. zmienione tradycyjne logo strony głównej. Dziś symbolizuje ono kobiety opowiadające się za innymi kobietami i wspierające je w różnych dziedzinach życia, od opieki zdrowotnej po macierzyństwo. Google Doodle zaprojektowała Alyssę Winans.- powiedziała artystka.Po wejściu na Google.com ujrzycie odnośniki do witryny poświęconej sztuce i kobietom w kulturze. Ma ona na celu nie tylko celebrację, ale też edukowanie internautów o nierzadko pionierskiej roli kobiet we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Panie, których sylwetki pokazuje Google, wywarły znaczący wpływ na gruncie lokalnym, krajowym i światowym.Przypominam jako ciekawostkę, że pomimo iż Dzień Kobiet zwyczajowo obchodzi się 8 marca od 1910 roku, to swoje korzenie ma ono 28 lutego 1909, kiedy to zostało ono ustanowione przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.Źródło: Google