Plus włącza 5G wszystkim klientom

Plus odświeżył właśnie swoją ofertę dla klientów indywidualnych oraz firm. Operator ogłosił też, że, niezależnie od posiadanej oferty.Możliwość korzystania z 5G zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom sieci korzystającym z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę.Oprócz 5G dla wszystkich wprowadzono nowe oferty na abonament głosowy, internet 5G/LTE oraz światłowód. Abonenci mogą liczyć na większą ilość GB i możliwością korzystania z Disney+ bez opłat przez rok.Od 8 marca br. w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych pojawią się abonamenty z większymi paczkami gigabajtów. Nowe abonamenty głosowe, podzielone na kategorieoraz, pozwalają na zawarcie umowy nie tylko na 2 lata, ale także na rok. Oferta w skrócie:

Abonamenty rodzinne

XS - 50 GB/mies. za 39 zł/mies.,

S - 100 GB/mies. za 49 zł/mies.,

M - 150 GB/mies. za 59 zł/mies.,

L - 200 GB/mies. za 69 zł/mies.,

XL - 500 GB/mies. za 79 zł/mies.,

2XL - 700 GB/mies. za 99 zł/mies.,

3XL - 1000 GB/mies. za 129 zł/mies.

Internet domowy z umową na rok

19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) za 200 GB,

29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) za 300 GB,

39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) za 400 GB,

49 zł/mies. (zamiast 79 zł/mies.) za 1000 GB,

69 zł/mies. (zamiast 99 zł/mies.) za 1400 GB,

99 zł/mies. (zamiast 129 zł/mies.) za 2000 GB.

19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) dla szybkości 300 Mb/s,

29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) dla szybkości 600 Mb/s,

39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) dla szybkości 1 Gb/s.

Nowa oferta dla firm

Specjalna oferta dla małych i dużych rodzin pozwala dobrać kolejne abonamenty już od 29 zł/mies. z umową na rok. W ramach abonamentów rodzinnych także można otrzymać dostęp do Disney+ w prezencie na cały rok.Przy wyborze abonamentu rodzinnego za 29 zł/mies. otrzymujemy 50 GB miesięcznie, za 49 zł/mies. będzie to pakiet 120 GB miesięcznie, a za 69 zł/mies. aż 250 GB miesięcznie do sufowania po sieci.8 marca wprowadzona zostanie pojawi się odświeżonaz większą liczbą GB. Nowa oferta obejmuje 7 wariantów abonamentu przeznaczonego do mobilnej transmisji danych:Również w przypadku oferty internetowej użytkownicy mogą otrzymać dostęp do Disney+ na rok w prezencie. Klienci przenoszący internet do Plusa są zwolnieni z opłat przez pierwsze trzy miesiące.Osoby, które zdecydują się na zakup usługi wraz telewizją w abonamencie od 30 zł/mies. lub z ofertą głosową od 59 zł/mies. mogą skorzystać z promocji na internet 5G/LTE w zestawie z routerem:Podane kwoty abonamentów nie obejmują kosztów zakupu routera.Podobna oferta została przygotowana dla klientów decydujących się na Plus Światłowód. Dobierając w tym samym dniu ofertę telewizyjną w abonamencie od 30zł/mies. lub głosową od 59 zł/mies., klienci w trakcie 12 miesięcznego kontraktu zapłacą:Oferta dla firm również syskała większe paczki danych. W abonamencie XS za 49 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymują do wykorzystania co miesiąc pakiet 30 GB. Większą liczbą GB klienci biznesowi znajdą w abonamentach: S z pakietem 70 GB/mies. za 59 zł + VAT lub M z pakietem 120 GB/mies. za 69 zł + VAT.Źródło: mat. prasowe