Internauci masowo na siebie donoszą. Chiny podały konkretne liczby

Chiny cenzurują Internet na potęgę

To dla dobra obywateli

Zgłaszanie do odpowiednich organów przypadków łamania prawa jest postawą jak najbardziej zgodną z duchem społeczeństwa obywatelskiego. Eliminuje to patologie i uczy osoby żyjące na bakier z prawem, że ich występki rodzą określone konsekwencje. W Polsce słowa "donos" i "donoszenie" kojarzą się niemal wyłącznie negatywnie, co jest zaszłością z czasów PRL. To właśnie w dużej mierze dzięki donosom internautów Chinom udało się usunąć z sieci ponad- i to tylko w 2022 roku.Każdego dnia z Internetu znikają miliony treści. Dzieje się tak z naprawdę różnych powodów. Niektóre z nich są nielegalne i zasługują na skasowanie, inne po prostu niewygodne i cenzurowane. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć jakie treści niezmiernie często usuwa się z sieci w Chinach - państwie, w którym działa Wielka Chińska Zapora Sieciowa, główny składnik tamtejszego systemu cenzury praw i technologii filtrowania sieci.(CAC), centralny regulator Internetu, cenzor, agencja nadzoru i kontroli w Chińskiej Republice Ludowej, pochwalił się liczbami dotyczącymi kształtowania chińskiego Internetu. W samym 2022 roku 54,3 miliona treści uznano za nielegalne lub szkodliwe i zablokowano do nich dostęp. Usunięto 420 aplikacji mobilnych i zamknięto ponad 25000 nielegalnych stron internetowych. Wśród nich było zaledwie 106 stron piracących treści nadawane na żywo, stron hazardowych lub z pikantnymi filmami na żywo. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie... donosy.Mieszkańcy Chin złożyli na przestrzeni ubiegłego rokudotyczących szkodliwych treści w sieci. Oprócz wyżej wymienionych zgłaszano również "nieobywatelskie" postępowanie, treści "wywrotowe" i szkodliwe dla kraju". Przez "kraj" należy tu rozumieć także tamtejszych polityków będących u władzy.Trudno powiedzieć, jak wygląda skala zgłoszeń w sieci w innych krajach. Gdyby powstał taki raport, biorący pod uwagę na przykład Europę, z pewnością byłby szalenie ciekawy.Przedstawiciele CAC twierdzą, że ich misja "" Internetu przebiega doskonale od 2020 roku. Dość powiedzieć, że w Chinach na młodzież nałożono poważne ograniczenia związane z graniem w sieci , a nawet oglądaniem transmisji na żywo oraz wspieraniem influencerów.Na rok 2023 CAC zapowiedział zintensyfikowanie wysiłków, mających na celu uczynienie sieci jeszcze "bezpieczniejszym" miejscem.Źródło: cac.gov.cn