Koniec sieci 3G. Część Polaków musi udać się do operatorów

Działający w Polsce operatorzy komórkowi wyłączają standard łączności 3G, obsługiwany przez lwią część smartfonów działających w Polsce. T-Mobile proces dezaktywacji sieci zakończy w kwietniu 2023 roku, wkrótce rozpocznie go Orange. Poznaliśmy też plany sieci Plus i Play. Co te zmiany oznaczają dla Polaków, kogo dokładnie dotyczą i jak się na nie przygotować?Operatorzy w Polsce zwalniają częstotliwości, na jakich działa przestarzała już sieć 3G na rzecz nowszych standardów. Łączność w technologii UMTS i HSPA została zastąpiona przez 4G/LTE, a od jakiegoś czasu także 5G. Przedstawiciele telekomów uspokajają, że większość Polaków znajduje się już w zasięgu 4G. Większość, ale nie wszyscy. Zasięg technologii LTE w Orange to 98,5 procenta powierzchni kraju. W przypadku 3G jest mniejszy i wynosi 97,3 procent. Czasem jednak obszary te nie pokrywają się.T-Mobile wyłączyło sieć 3G w paśmie 2100 MHz w październiku 2021 roku. W kwietniu bieżącego roku zakończy wyłączanie standardu na paśmie 900 MHz, przekazując je na zwiększenie prędkości uzyskiwanych w sieciach LTE i 5G oraz powiększenie ich pojemności. W tym miesiącu T-Mobile wyłączy 3G m.in. w okolicach Krakowa, Rzeszowa, Lublina i Olsztyna. Część Polaków musi pogodzić się z tym, że przestarzała technologia ustępuje nowszej.

Koniec z 3G - co trzeba zrobić?

Jak sprawdzić, czy dany telefon wspiera 4G/LTE?

3G wyłączone, ale 2G będzie działać

Zmiany dotkną głównie osoby starsze, korzystające z przestarzałych smartfonów i kart SIM. | Źródło: Canva ProOrange ustami rzecznika Wojciecha Jabczyńskiego informuje, że proces wyłączania 3G ruszy w najbliższych miesiącach i potrwa do 2025 roku. Jak podaje pomarańczowy operator, ponad 96 procent danych jest przetwarzanych w sieci 4G/LTE, a w przypadku 3G to tylko 3 procent. Jednocześnie rzecznik Orange gwarantuje, że wyłączenia 3G nastąpi tylko w regionach, gdzie operator obsłuży połączenia głosowe 2G i ruch 4G/LTE.Plus nie planuje na ten moment żadnych wyłączeń. 3G w Plus będzie nadal działać, a przedstawiciele sieci obiecują zakomunikować zmianę obecnego stanu natychmiast po podjęciu takowej decyzji.Play podążą identyczną drogą jak Plus. Na tę chwilę nie zapowiedziano żadnych wyłączeń i poinformowano tylko, że o ewentualnych decyzjach konsumenci z pewnością zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.Niektórych Polaków czeka wymiana kart SIM, choć dotyczy to przede wszystkim osób starszych, które od lat nie zmieniały swoich kart SIM na nowsze. W przypadku T-Mobile potrzebna jest na przykład karta nowsza niż 7-letnia. T-Mobile Polska podaje, że kontaktuje się z osobami korzystającymi z kartami niekompatybilnymi z nowym standardem.Niewielki odsetek Polaków korzysta z telefonów nie oferujących łączności 4G/LTE, ale to właśnie te osoby czeka konieczność przesiadki na nowszy sprzęt. Ich urządzenia po wprowadzeniu zmian obsłużą wyłącznie połączenia głosowe w standardzie 2G i zostaną odcięte od internetu.Można wpisać nazwę modelu telefonu w Google i sprawdzić w którejś z popularnych baz (np. MGSM), czy pasmo 4G jest wspierane. Alternatywnie powinno się zweryfikować, czy podczas przebywania w kilku różnych lokalizacjach na ekranie urządzenia pojawi się ikona zasięgu 4G/LTE. Trzeba pamiętać o tym, że oznaczenie 2G/3G może być związane z brakiem zasięgu nowszego standardu w danej lokalizacji.Jak sprawdzić, czy dany telefon obsługuje 4G? To bardzo proste. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z GSMArenaSieć 2G w POlsce będzie nadal działać, co najmniej przez kilka kolejnych lat. W dalszym ciągu standard ten stosuje się w sytuacjach zapotrzebowania na transmisję danych w niewielkich pakietach i niskie zużycie energii. 2G w dalszym ciągu działa na bramkach autostradowych, czy też terminalach płatniczych.Źródło: mat. własny