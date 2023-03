Padły niezwykle popularne pirackie serwisy. To świetna wiadomość

Informacja dla zwolenników legalnej dystrybucji.



Popularna koalicja antypiracka poinformowało o przyczynieniu się do zamknięcia popularnych serwisów pirackich działających głównie na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – oszuści odpowiadali za dystrybucję dziesiątek tysięcy filmów oraz seriali, które były oglądane łącznie przez setki milionów internautów. Tym samym możemy mówić o zdobyciu największego osiągnięcia w historii organizacji opowiadającą się za legalnymi treściami. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Pirackie szajki padają jak muchy - świetna wiadomość



Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) to największa na świecie koalicja mająca na celu ochronę legalnego rynku i ograniczenie piractwa cyfrowego. Przez lata byliśmy świadkami udanych działań tejże grupy, które zakończyły się zamknięciem nielegalnych serwisów streamingowych oraz usunięciem nieautoryzowanych treści. Niespełna tydzień temu doszło do zakończenia kolejnego tego typu przedsięwzięcia – realizowano je już od wielu lat.



Poinformowano bowiem o likwidacji działającego od co najmniej 2015 roku portalu Shahed4U z siedzibami znajdującymi się w Aleksandrii oraz Kairze. Co najmniej 25 procent ruchu generowali odbiorcy z Egiptu, reszta to internauci z Arabii Saudyjskiej, Algierii, Turcji i Jordanii – mówimy więc o regionie MENA obejmującym Bliski Wschód i Afrykę Północną. Serwis oferował łącznie około 68 tysięcy pirackich seriali i 19 tysięcy filmów – pochodziły one z najpopularniejszych platform streamingowych oraz od lokalnych twórców treści. Tym samym serwis ograniczał ruch na legalnych kanałach dystrybucji.



Większe wrażenie robi jednak liczb aktywnych użytkowników. Shahed4U odwiedzany był każdego miesiąca około 155 milionów razy, co jest wynikiem wręcz abstrakcyjnym. Dlaczego jednak tak trudno było unicestwić platformę? No cóż, nie wyglądało to bowiem tak, że wystarczyło wejść na jej główną stronę, zgłosić obecność nielegalnych treści i tyle. Oszuści zarejestrowali ponad 118 głównych domen i wiele innych stron będących ich kopią – niezbędna była więc likwidacja ich wszystkich, co nie było takim łatwym zadaniem. Pomogły jednak egipskie służby, co przyspieszyło cały proces.



Źródło: ACE



Jak możemy wyczytać z oświadczenia przewodniczącego ACE, Charlesa Rivkina:



Ta seria bezprecedensowych działań ACE w regionie MENA podkreśla nasz stale rozszerzający się globalny zasięg i rosnące relacje z organami ścigania i lokalnym przemysłem na całym świecie. Rozwijanie i pogłębianie tych lokalnych i regionalnych połączeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu dziesięcioleci doświadczenia w walce z piractwem, jest kluczowe dla globalnego celu ACE, jakim jest eliminacja nielegalnej dystrybucji treści i ochrona legalnego rynku dla twórców treści.



Eliminacja ogromnej siatki piratów przyczyniła się do zadania mocnego ciosu nielegalnym operatorom i dało nadzieję na polepszenie globalnej sytuacji jeśli chodzi o dostępność legalnej zawartości. Warto też wspomnieć, że przy okazji pozbyto się także innej platformy – MyCina. Odwiedzało ją miesięcznie około 50 milionów osób mogących wybierać spośród 12 tysięcy filmów i 26 tysięcy seriali.



Ktoś może powiedzieć, że jest to walka z wiatrakami. W internecie podobno bowiem nic nie ginie, co jest częściową prawdą. Liczba portali dystrybuujących nielegalne treści jest zatrważająca i ciągle powstają kolejne – ich całkowita eliminacja wydaje się więc niemożliwa. Osobiście jestem jednak zdania, że warto próbować i zwalczać chociaż tych oszustów, którzy wyrządzają największe szkody.



Źródło: ACE