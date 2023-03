Masz internet z Orange? Szykuj się na dodatkowe opłaty

Aktualizacja cennika.



Orange postanowiło poinformować swoich klientów o nadchodzącej aktualizacji cennika. Zapłacą więcej przede wszystkim osoby dzierżawiące urządzenia od operatora oraz korzystające z internetu dostarczanego przez inne firmy. Warto więc być świadomym nadchodzących podwyżek – zwłaszcza że zostaną one wdrożone już za nieco ponad tydzień. Sprawdź więc czy także jesteś użytkownikiem usług objętych niekoniecznie pozytywnymi zmianami.





Orange dokona aktualizacji cennika swoich usług



Od pewnego czasu Orange zaczęło dodawać do umów klauzule inflacyjne, które upoważniają firmę do podniesienia cen usług począwszy od początku bieżącego roku. Na razie nie doczekaliśmy się aktywacji tego zapisu, ale nie zmienia to faktu, iż niektóre opłaty stały się dla poszczególnych klientów troszkę bardziej dotkliwe. Jak się okazuje, to nie koniec poprawek wprowadzanych przez pomarańczowego operatora komórkowego – czego dokładnie należy się spodziewać?



Jak informuje redakcja portalu Telepolis, od 13 marca 2023 roku zauważony zostanie wzrost cen za dzierżawę urządzeń. Staną się one wyższe o 1 zł brutto i dotyczyć będą nowych klientów oraz tych decydujących się na wymianę już posiadanego sprzętu. Jeśli więc już teraz korzystacie z np. FunBoxa, to nie obawiajcie się – nie będziecie musieli przelewać dodatkowych złotówek. Nowy cennik prezentuje się jednak następująco:





4,99 zł miesięcznie / wszystkie modele modemów,

4,99 zł miesięcznie / dekoder 4K Stream (DV8555), 4K (IWU 200),

5,99 zł miesięcznie / dekoder 4K Premium (ICU 100)

Źródło: Orange (via Telepolis)

To jednak nie wszystko. Również od 13 marca 2023 roku Orange wprowadzi zupełnie nową opłatę. Obejmie ona osoby korzystające z Internetu światłowodowego dostarczanego na sieci innego dostawcy – klienci (zarówno nowi, jak i obecni) zapłacą wtedy dodatkowe 4,99 zł. Powodem implementacji takiej zmiany są rzecz jasna rosnące koszty ponoszone przez operatora poprzez świadczenie usług wykorzystujących infrastruktury innych firm.



Inflacja oraz wzrost kosztów energii nie biorą więc jeńców. Przy okazji warto też być świadomym pozostałych zmian. Już za nieco ponad tydzień nie będą już pobierane opłaty za połączenia z infolinią Orange wykonanych przez konsumentów korzystających z numerów zarejestrowanych w sieci operatora. Pod koniec lutego doszło również do zmiany cenników usługi Orange na kartę – tu też niektórzy zapłacą nieco więcej.



Nie mówimy co prawda o ogromnych podwyżkach, ale wciąż są to zmiany działające na niekorzyść użytkowników końcowych – ci z pewnością nie będą do końca zadowoleni z obrotu spraw.



Źródło: Telepolis, Orange