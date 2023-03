TikTok oznaczył filmiki od TVP jako kontrolowane przez rząd

To raczej było do przewidzenia.



Wszystko wygląda na to, że TikTok zdecydował się na oznaczenie oficjalnych profili Telewizji Polskiej jako „kontrolowane przez rząd”. Każdy filmik opublikowany na ich łamach jest więc opatrzony specjalnym ostrzeżeniem informującym o możliwej nieobiektywności treści tam przedstawionych. Mówimy więc o dosyć wymownym zabiegu, który dosyć jasno wskazuje na to, kto dyktuje przekaz emitowany za pośrednictwem mediów publicznych. Czy jednak należy się tym zbytnio przejmować?





Telewizja Polska rządowym medium nawet na TikToku