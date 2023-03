Ulubione komunikatory Polaków. Facebook ma nas w garści

Komunikatory internetowe w smartfonie

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowsze "Badanie konsumencie klientów" za 2022 rok. Z obszernego raportu dowiadujemy się, że najpopularniejszymi usługami w minionym roku były telefonia mobilna, telewizja oraz dostęp do internetu, zarówno mobilny jak i stacjonarny. W badaniu poruszono również kwestię komunikatorów internetowych, z których korzystamy na co dzień.Jak czytamy na stronie UKE, w ubiegłym roku badani najczęściej wybierali usługi telefonii komórkowej (97,2%), w przeważającej większości za pomocą smartfona. Spośród jej użytkowników aż 92,7% korzystało z internetu, a 74% znało wielkość swojego pakietu danych internetowych. Aż 9 na 10 badanych, którzy wyjeżdżali w zeszłym roku za granicę, korzystało z usług w roamingu, głównie z połączeń głosowych i SMS.Dostęp do internetu zadeklarowało 79,1% respondentów, z czego dwie trzecie (69,8%) posiadało dostęp stacjonarny, a ponad połowa (57,3%) mobilny.Z usług telewizyjnych korzystało 87,5% badanych. Najpopularniejszym rodzajem były streaming wideo (41,7%), a po nim naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T2) (33,2%).72,4% respondentów zadeklarowało, że wykorzystuje Internet w telefonie do korzystania z komunikatorów, 70,8% korzysta z bankowości elektronicznej.