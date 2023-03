Easte egg w Google. Baby Yoda rozprawia się z wynikami wyszukiwania

Wypróbuj nowy easter egg.

Gigant zregularnie dodaje do swojej internetowej wyszukiwarki – wyszukiwarki Google – ciekawe easter eggi. Tym razem pojawił się w niej easter egg nawiązujący do osadzonego w uniwersumserialu– z okazji premiery trzeciego sezonu tego serialu.Nowy easter egg ukaże się w Google Twoim oczom, jeżeli wpiszesz w wyszukiwarce frazę „Mandalorian”, „The Mandalorian”, „baby Yoda” lub „Grogu”. Oprócz wyników wyszukiwania zobaczysz wówczas na ekranie małego, nadal nazywanego potocznie baby Yodą. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu ekranu.Jeżeli klikniesz na Grogu, ten dosłownie zacznie rozrabiać – w końcu jest dzieckiem. Używając mocy, mały będzie rozrywać stronę wyników wyszukiwania na strzępy. Cóż, takie easter eggi podziwia się wz przyjemnością.

The Mandalorian – 3. sezon

Easter Egg z baby Yodą w Google. | Źródło: GoogleOczywiście, w Google obecnie aktywnych jest całe mnóstwo easter eggów. Aby się o tym przekonać, warto wpisać w wyszukiwarce takie frazy jak „dart mission”, „meteoryt”, „The Last of Us” czy „do a barrel roll”. Jeśli zaś chodzi o Gwiezdne Wojny, w przeszłości Google wielokrotnie honorowało to uniwersum, na przykład dodając do Map Google animację odpalania hipernapędu Trzeci sezon serialu The Mandalorian można już oglądać w Disney+ . Pierwszy odcinek sezonu zadebiutował w platformie 1 marca. Debiut kolejnego nastąpi najpewniej dokładnie za tydzień, czyli 8 marca.Co istotne, w fazie rozwoju jest już czwarty sezon serialu The Mandalorian. Oznacza to, że postaci Dina Djarina, Grogu i nie tylko będziemy mogli jeszcze długo podziwiać na ekranie. Mam tylko nadzieję, że ich dalsze przygody nie będą nudne.Źródło: Google, fot. tyt. Disney