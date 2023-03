Karty Magic The Gathering za nawet milion złotych na wysypisku śmieci

Nietypowe znalezisko.

Cenne karty Magic: The Gathering na wysypisku śmieci

Internauci zareagowali wściekłością

Zapewne niejednokrotnie już pozbywaliście się przedmiotów, które okazywały się mieć bardzo dużą wartość lub nabierały jej z upływem czasu. Doskonale pamiętam lata, gdy wybrane modele samochodówdało się kupić za kilka tysięcy złotych i nikt ich nie chciał - teraz kosztują wielokrotność tej kwoty. Analogicznie ma się sytuacja dotycząca retro komputerów (swojąoddałem za grosze) i wielu gadżetów kolekcjonerskich. Jeden z użytkowników serwisuumieścił w sieci zdjęcia tysięcy kartznalezionych na wysypisku śmieci. Ich wartość może przekraczać milion złotych.W miniony weekend użytkownik Reddit o pseudonimieopublikował zdjęcie, na którym znajdowało się około sześć palet (!) kart Magic: The Gathering. Zostały one wyrzucone na lokalne wysypisko śmieci. Dla LATIN0 zdarzenie stanowiło wyłącznie ciekawostkę, jednakże dla fanów najpopularniejszej chyba kolekcjonerskiej gry karcianej było niemałym szokiem.Wartość detaliczna tych palet i pudełek z kartami wynosiła według ostrożnych szacunków. Było tam jednak sporo nie rozpakowanych zestawów (!!!), przez co realnie wartość mogła wynosić nawet ponad, jeśli w boosterkach znajdowały się wartościowe karty. Widniały tam m.in. karty, będące w sprzedaży od 2019 do końca 2022 roku.Czy karty da się odzyskać? Cóż... nie. Zgodnie z prawem nie można ot tak zabierać rzeczy ze składowiska odpadów, więc wszystkie karty zostały tam pozostawione.Fani karcianki byli rozgoryczeni znaleziskiem do nieracjonalnego wręcz stopnia. Wielu z nich zapewne było w stanie przyjechać na wysypisko śmieci i wbrew prawu zabrać ze sobą część wyrzuconej kolekcji. Internauci domagali się większej liczby zdjęć i wyjaśnień oraz tego, aby osoba, której nigdy nie spotkali, wróciła na wysypisko i... wzięła ze sobą wszystkie możliwe karty, ocalając je przed zniszczeniem. Widząc zainteresowanie ze strony internautów i piętrzące się pytania, LATIN0 wgrał do sieci kolejne fotki.24 godziny później LATIN0 wrócił sprawdzić, co się stało z kartami i zrobić więcej zdjęć. Wiele z nich do tej pory zostało zniszczonych przez buldożery. Inne trafiły pod stertę śmieci.