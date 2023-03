Vectra zwiększa prędkość internetu i rozdaje HBO Max

Szybszy internet od Vectry

Właśnie poznaliśmy wiosenną ofertę Vectra. Operator wprowadza nowy pakiet 900 Mb/s oraz zwiększa prędkość najniższego pakietu w swojej ofercie – dotychczasową prędkość do 300 Mb/s zastępuje do 450 Mb/s. Co ciekawe, klienci decydujący się na zakup Internetu światłowodowego o dowolnej prędkości mogą liczyć na bezpłatny dostęp do HBO Max – nawet do sześciu miesięcy.Od 1 marca br. abonenci Vectry, decydujący się na wybór nowej oferty operatora, mogą skorzystać z czterech opcji. Dotychczasowa prędkość do 300 Mb/s zastąpiona zostanie przez łącze, a oprócz dotychczasowych przepływności do 600 Mb/s i do 1,2 Gb/s, pojawi się kolejna nowość – dostęp do Internetu światłowodowego o prędkości do 900 Mb/s.Do dyspozycji klientów jest terazoparty o system Android (wraz z telewizyjnym pakietem „Stalowym”, zawierającym 45 kanałów) bez dodatkowych opłat. Dostęp do 45 kanałów możliwy jest nie tylko za pomocą dekodera, ale również poprzez aplikację TV Smart GO m.in. na urządzeniach mobilnych w domu, jak i poza nim. Dekoder daje możliwość korzystania nie tylko z telewizji, ale również aplikacji popularnych serwisów streamingowych oraz gier. Klienci otrzymają także bezpłatny dostęp do serwisu HBO Max – na jeden miesiąc przy wyborze prędkości do 450 Mb/s, 4 miesiące przy opcji do 600 Mb/s i 6 miesięcy, jeśli zdecydują się na najwyższe prędkości – do 900 Mb/s lub do 1,2 Gb/s.Z dostępu do HBO Max w prezencie skorzystają klienci, którzy nową umowę podpiszą w okresie od 1 marca do 7 kwietnia br.Omawiane pakiety internetowe, wraz z dekoderem TV Smart Box 4K i HBO Max w prezencie oraz – w trzech wyższych opcjach – routerem Wi-Fi 6 dostępne są za(oferta do 450 Mb/s),(do 600 Mb/s),(do 900 Mb/s) orazmiesięcznie (za najwyższą prędkość do 1,2 Gb/s), co szczegółowo obrazuje poniższa tabela: