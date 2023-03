Masz T-Mobile? Możesz odebrać zniżki na Uber

Kod na Uber w aplikacji Mój T-Mobile

Uber łączy siły z T-Mobile. Z okazji rozpoczęcia współpracy, na klientów popularnego operatora czeka nowa oferta: ażna trzy pierwsze zamówienia w Uber Eats i 60% zniżki na dwa pierwsze przejazdy z Uber.W ramach programunowi użytkownicy Uber oraz Uber Eats, posiadający telefon w sieci T-Mobile, będą mogli skorzystać z ciekawych zniżek.1 marca w aplikacji Mój T-Mobile użytkownikom zostaną udostępnione kody rabatowe, dzięki którym można zamawiać posiłki z restauracji obecnych na platformie Uber Eats oraz przejazdy w obniżonej cenie do dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikację Uber.Kod dostępny w aplikacji T-Mobile umożliwia zamówienie dwóch pierwszych przejazdów ze zniżką 60% (maksymalnie 12 zł). Aby skorzystać z promocji, należy w mobilnej aplikacji Uber otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu „Dodaj kod promocyjny” wpisać kod.W przypadku aplikacji Uber Eats służącej do zamawiania posiłków zniżka wynosi 15 zł na każde z trzech pierwszych zamówień. Minimalna wartość każdego zamówienia wynosi 40 zł. Promocją objęte są miasta: Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Katowice, Szczecin, Toruń. Promocja jest ważna od 1 marca do 30 kwietnia.Aby skorzystać ze zniżki należy włączyć zakładkę “Promocje” i wpisać kod promocyjny dostępny w aplikacji T-Mobile.Źródło: mat. prasowe