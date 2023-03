Allegro otrzymało nową stronę główną. Jedni ją pokochają, drudzy znienawidzą

Zmian jest naprawdę sporo.



Allegro postanowiło właśnie wprowadzić istotne zmiany na stronie głównej najpopularniejszego serwisu aukcyjnego. Użytkownicy mogą spodziewać się lepszej widoczności ofert dopasowanych do osobistych oczekiwań – mówimy więc o jeszcze większym nacisku na personalizację treści wyświetlanych zaraz po odwiedzeniu portalu. Jego właściciel poinformował przy okazji o istotnych korzyściach dla partnerów wykorzystujących platformę do sprzedaży swoich produktów. Przyjrzyjmy się tym aktualizacjom nieco bliżej.





Allegro zyskało nową stronę główną



Allegro wprowadza przeróżne poprawki dosyć często. Nie zawsze są one jednak korzystne dla przeciętnych konsumentach – ostatnio chociażby zmieniono zasady funkcjonowania systemu Allegro Pay, który za niespełna dwa tygodnie przestanie oferować trzy darmowe raty charakteryzujące się zerowym oprocentowaniem. To bez wątpienia bolesny cios dla sporej części użytkowników. Jak się okazuje – to nie koniec planowanych nowości, te nadchodzące mogą jednak zyskać aprobatę internautów, przynajmniej niektórych.



Nowa strona główna z pewnością nie jest rewolucyjna – trzeba to zaznaczyć już na samym początku. Mówimy raczej o ewolucji, która ma przełożyć się na trafianie w konkretne gusta klientów, czyli jeszcze więcej przychodów. Dlatego też głównymi zmianami jest zaimplementowanie pokaźniejszej liczby karuzeli produktowych bazujących na wcześniejszych wynikach wyszukiwania oraz aktywności w serwisie. Poza tym ujrzymy więcej inspiracji dopasowanych do potencjalnych zainteresowań jednostki. Znajdzie się również miejsce na pokaz trwających kampanii promocyjnych.





Źródło: wł.



Celem aktualizacji strony głównym jest „skrócenie procesu wyboru najlepszej oferty i lepsza reprezentacja szerokiej selekcji dostępnych produktów”. Dlatego też wydaje się ona teraz znacznie uproszczona – zlikwidowano chociażby część widocznych wcześniej elementów i pozostawiono te, które były najchętniej klikane przez konsumentów. Co ciekawe – tych zmian podobno chcieli sami użytkownicy, tak przynajmniej wynika z oświadczenia opublikowanego przez Kacpra Dworczyka pełniącego rolę Business Product Managera w Allegro:



Wprowadzone zmiany były testowane przez użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Testy te potwierdziły, że odświeżona strona pozytywnie przekłada się nie tylko na kwestie estetyczne, ale również daje użytkownikom lepszy dostęp do szerokiego asortymentu produktów. Co więcej, nowa ekspozycja przekłada się też na wyższą konwersję ofert naszych partnerów. Teraz, gdy odświeżona odsłona naszej strony głównej trafiła do wszystkich użytkowników, mamy nadzieję, że sprawi ona, że ich codzienne zakupy będą jeszcze prostsze i wygodniejsze.



Warto też podkreślić, że zmiany zostały wprowadzone zarówno w wersji na komputer, jak i dla strony mobilnej oraz aplikacji mobilnej. Nie usunięto również jakichkolwiek dostępnych wcześniej funkcjonalności czy ofert – część stała się po prostu nieco mniej widoczna z poziomu strony głównej. Część osób zwraca jednak uwagę, iż poprawki nie są zbytnio widoczne i nie zaburzają dotychczasowego doświadczenia – też odniosłem takie wrażenie.



Osobiście jednak rzadko kiedy przeglądam stronę główną Allegro – zazwyczaj po prostu wyszukuję interesujący mnie przedmiot i przewijam dostępne oferty. Jak jednak twierdzą właściciele serwisu, niemalże połowa wizyt zaczyna się właśnie na stronie głównej. Pozostaje jednak pytanie, jaka część użytkowników przejmuje się tym, co na niej widzi?



Jak oceniacie nowości na Allegro?



Źródło: Allegro