Oszukał Biedronkę 56 razy. Wykorzystał ten trik na kasie samoobsługowej

To popularna praktyka.

Oszukał na kasach samoobsługowych co najmniej 56 razy

Polacy masowo oszukują na kasach samoobsługowych i wiadomo to niestety nie od dziś. Niektórzy cwaniacy wyspecjalizowali się w tego rodzaju praktykach tak bardzo, że uczynili sobie z tego sposób na życie. Wprawdzie cyklicznie policja donosi o zatrzymaniach przestępców sięgających po takie metody, ale wielu osobom wciąż uchodzi to płazem. Funkcjonariusze KMP we Wrocławiu poinformowali o ujęciu seryjnego oszusta, któremu postawiono aż... 56 zarzutów.Policjanci z Komendy Miejskiej Policji z Wrocławia zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego, którego nielegalne działania zdemaskował funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Kobierzycach. Na przestrzeni co najmniej kilku miesięcy mężczyzna dopuścił się co najmniej 56 oszustw na kwotę przekraczającą 12 tysięcy złotych.Oszust był na pierwszy rzut oka jednym z wielu klientów. Pakował produkty do koszyka, by następnie opłacić ich zakup przy kasie samoobsługowej. Zamiast jednak kasować faktycznie powzięte droższe produkty, na przykład klocki LEGO, zatrzymany kasował inny, bardzo tani produkt ze sklepu.