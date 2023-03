Godzina dziennie na TikToku i ani minuty dłużej. Nowe ograniczenia w Polsce

TikTok właśnie ogłosił dość zaskakujące zmiany - aplikacja popularna głównie wśród młodszych użytkowników w Polsce otrzyma 60-minutowy dzienny limit. Twórcy TikToka tłumaczą, że chcą pomóc użytkownikom spędzać czas na platformie w bezpieczny sposób i ograniczyć możliwość nadmiernej konsumpcji jej zasobów kosztem realnego życia.



Osobom poniżej 18. roku życia zostanie automatycznie ustawiony 60-minutowy dzienny limit w aplikacji. Nowe funkcjonalności mają pomóc najmłodszym użytkownikom utrzymać równowagę między życiem realnym a cyfrowym.



TikTok - 60-minutowy dzienny limit w aplikacji

W nadchodzących tygodniach każde konto należące do użytkownika poniżej 18. roku życia otrzyma automatyczny 60-minutowy dzienny limit czasu przed ekranem. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, młody użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji.



I tutaj wkrada nam się bardzo ważny aspekt związany z kontrolą rodzicielską. W sytuacji, gdy nastolatek samodzielnie założy konto i nie poda prawdziwego wieku, będzie mógł łatwo obejść ograniczenia. Zatem każdy świadomy rodzic powinien samodzielnie skonfigurować kontrolę, aby ograniczenia nałożone przez TikToka realnie działały.



TikTok właśnie ogłosił dość zaskakujące zmiany - aplikacja popularna głównie wśród młodszych użytkowników w Polsce otrzyma. Twórcy TikToka tłumaczą, że chcą pomóc użytkownikom spędzać czas na platformie w bezpieczny sposób i ograniczyć możliwość nadmiernej konsumpcji jej zasobów kosztem realnego życia.Nowe funkcjonalności mają pomóc najmłodszym użytkownikom utrzymać równowagę między życiem realnym a cyfrowym.W nadchodzących tygodniach każde konto należące do użytkownika poniżej 18. roku życia otrzyma automatyczny 60-minutowy dzienny limit czasu przed ekranem. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, młody użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji.I tutaj wkrada nam się bardzo ważny aspekt związany z. W sytuacji, gdy nastolatek samodzielnie założy konto i nie poda, będzie mógł łatwo. Zatem każdy świadomy rodzic powinien samodzielnie skonfigurować kontrolę, aby ograniczenia nałożone przez TikToka realnie działały.

TikTok pomoże kontrolować czas spędzany w aplikacji / foto. TikTok



"Zdajemy sobie sprawę, że nastolatki zazwyczaj wymagają dodatkowego wsparcia, gdy zaczynają samodzielnie odkrywać świat online i bierzemy pod uwagę ich wyjątkowe potrzeby rozwojowe. Podejmując decyzję, jak długo pozwolić najmłodszym użytkownikom korzystać na co dzień z TikToka, bazowaliśmy na aktualnych badaniach akademickich, a dodatkowo współpracowaliśmy z ekspertami z Digital Wellness Lab w Boston Children's Hospital." - komentuje Piotr Żaczko, Manager Komunikacji TikToka w Europie Środkowej.



TikTok zachęca nastolatków do ustawienia dziennego limitu czasu przed ekranem wedle ich preferencji, jeśli wyłączą domyślne 60 minut i będą spędzać w aplikacji ponad 100 minut w ciągu dnia. To rozwiązanie, które bazuje na funkcji wprowadzonej przez platformę w ubiegłym roku.



Funkcje ograniczania czasu spędzanego na platformie uzupełniają inne ustawienia przeznaczone dla kont nastolatków. Przykładowo, osoby w wieku 13-15 lat mają domyślnie ustawione prywatne konta, co umożliwia im dokonywanie świadomych wyborów dotyczących tego, co, kiedy i komu chcą udostępniać. Bezpośrednie wiadomości są dostępne tylko dla osób od 16. roku życia, a jeśli ktoś chce prowadzić streaming na żywo, musi mieć ukończone 18 lat. Dla przypomnienia – 13 lat to minimalny dopuszczalny wiek użytkownika TikToka.



Rozszerzona kontrola rodzicielska na TikToku

Platforma wprowadziła też trzy nowe narzędzia w ramach funkcji Parowania rodziny.



• Niestandardowe dzienne limity czasu przed ekranem: opiekunowie będą mogli dostosować dzienny limit czasu przed ekranem dla nastolatka, w tym wybrać różne limity w zależności od dnia tygodnia. Dzięki temu dorośli mogą skrócić czas aktywności w aplikacji w dni robocze, gdy dziecko chodzi do szkoły, a wydłużyć go w weekendy, święta czy wakacje.



• Pulpit nawigacyjny czasu przed ekranem: rodzice w jednym miejscu znajdą podsumowanie dotyczące ilości czasu spędzonego w aplikacji, liczbę uruchomień TikToka oraz zestawienie czasu spędzonego na platformie z podziałem na dzień i noc. Takie dane będą pomocnym argumentem w czasie rozmów na temat konieczności ograniczenia przez dziecko aktywności online.



• Wyciszanie powiadomień: TikTok umożliwia ustawienie harmonogramu wyciszania powiadomień na kontach nastolatków. Konta użytkowników w wieku 13-15 lat nie otrzymują domyślnie powiadomień push od 21:00, zaś osoby w wieku 16-17 lat mają je wyłączone od 22:00.



• Nowa kontrola treści: opiekunowie będą mieć większy nadzór nad treściami oglądanymi przez nastolatków dzięki nowemu sposobowi na filtrowanie filmów za pomocą słów lub hashtagów. To rozwiązanie jest jeszcze w fazie opracowania i testów, ale już wkrótce uzupełni poszerzony pakiet narzędzi w ramach funkcji Parowania rodziny.



Nie tylko nadmierna liczba godzin spędzanych w sieci jest problemem użytkowników, ale również korzystanie ze smartfonów w godzinach nocnych (po 22:00). Dlatego platforma wprowadza przypomnienie o śnie, aby wesprzeć swoją społeczność w byciu offline nocą. O ustalonej godzinie pojawi się okienko z informacją, że czas wylogować się z aplikacji.



Źródło: mat. prasowe